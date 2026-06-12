サマーグランプリ「第67回宝塚記念」は11日、出走馬と枠順が確定した。

▼（1）ダノンデサイル（安田師）この枠からスムーズな競馬ができるようにジョッキーと相談します。

▼（3）シュガークン（清水久師）枠はどこでもいいかなと思っていました。申し分ないです。

▼（4）ミクニインスパイア（林師）ここ3戦は最内か大外という極端な枠だったけど、今回は内枠の偶数。競馬はしやすい。木曜に栗東に移動して無事到着、滞在して調整します。

▼（6）ビザンチンドリーム（坂口師）枠にこだわりがなく、決められた枠で作戦を練ります。スタートは速くないので後ろからになると思います。

▼（7）ファミリータイム（金折助手）ゲート練習はしているんだけど、できれば偶数の方が良かったな。自分のリズムで行ければ。

▼（8）タガノデュード（増井雅助手）いいところだと思う。早めに馬の後ろに潜り込ませたい。距離短縮はプラスになる。

▼（9）コスモキュランダ（加藤士師）できれば偶数が欲しかったけど真ん中はいい。競馬はしやすいんじゃないかな。

▼（10）ジューンテイク（武英師）8番より内は嫌だったので内すぎることもなく、偶数でいい枠ではないでしょうか。

▼（11）シンエンペラー（荒木助手）駐立が上手じゃないので偶数の方が良かったけど外すぎず、いいんじゃないでしょうか。力のある馬が内にいるので、それを見ながらになると思います。

▼（12）マイネルエンペラー（清水久師）偶数ならと思っていたので良かったです。あとはジョッキーに任せます。

▼（13）シェイクユアハート（増井雅助手）もう少し内が良かったが競馬が上手な馬なので。ジョッキーも馬のことを分かってくれている。

▼（14）スティンガーグラス（大江助手）内より外の方がいいと思っていました。いい枠ですね。内で包まれて周りに左右されるより、伸び伸び走れそうなイメージです。

▼（17）レガレイラ（木村師）いつも通り決められた枠順の中でしっかり対応できるよう取り組んでいきたい。

▼（18）ミステリーウェイ（和泉助手）外からかぶせられるよりはいいと思います。スムーズな競馬ができれば。元気はいいですよ。