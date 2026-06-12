「ノーエクスキューズだよ」堂安律が練習前に発したひと言。W杯目前の日本代表に漂う“本番の空気”
2026年６月10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行なった日本代表。ナッシュビルSCのトレーニングセンターにはMLSでも最高級の施設が整っており、事前キャンプ地のモンテレイで使用していた練習場と比べても、芝のコンディションは格段に良好だった。
そのピッチでロンドが始まる前、堂安律は足もとの芝を確かめるようにして近くに選手たちに声をかけた。
「ノーエクスキューズ（言い訳無用）だよ」
冗談めいた口調にも聞こえたが、その言葉には確かな意味が込められていた。環境や条件を言い訳にはしない。結果だけが求められるワールドカップの舞台へ向け、チームの意識を引き締めるひと言にも映った。
実際、この日の堂安は戦術面や対戦相手のオランダに関する質問にも、「ノーコメントで」とキッパリ。余計な情報は一切漏らさないという姿勢を貫いていた。
ワールドカップ開幕が目前に迫るなか、堂安の「ノーエクスキューズ」というひと言からは、世界最大の舞台に向かう日本代表の緊張感と覚悟が感じられた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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そのピッチでロンドが始まる前、堂安律は足もとの芝を確かめるようにして近くに選手たちに声をかけた。
冗談めいた口調にも聞こえたが、その言葉には確かな意味が込められていた。環境や条件を言い訳にはしない。結果だけが求められるワールドカップの舞台へ向け、チームの意識を引き締めるひと言にも映った。
実際、この日の堂安は戦術面や対戦相手のオランダに関する質問にも、「ノーコメントで」とキッパリ。余計な情報は一切漏らさないという姿勢を貫いていた。
ワールドカップ開幕が目前に迫るなか、堂安の「ノーエクスキューズ」というひと言からは、世界最大の舞台に向かう日本代表の緊張感と覚悟が感じられた。
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