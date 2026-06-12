ユーロドルはＮＹ時間にかけて売りが優勢となっており、１．１５ドル台前半に値を落としている。１．１５ドルは強い下値サポートが観測されているが、試しに行くか注目される。ただ、ユーロドルはドル高による下げが中心で、対ポンドでは上昇。ユーロ自体は底堅さも見られている。一方、ユーロ円は１８５円台半ばから１８４円台後半に下落。



この日はＥＣＢ理事会が開催され、大方の予想通りに利上げを実施した。市場は次のヒントを探っているが、７月の理事会を巡って見方が錯そうしている。一部報道ではＥＣＢ当局者は、７月は利上げ見送り検討と伝えているが、別の報道では、早ければ次回利上げは７月にもあり得ると伝えている。



７月を巡っては様々見方が出ているようだが、市場では年内あと２回の利上げがコンセンサスとなっているようだ。



EUR/USD 1.1515 EUR/JPY 184.84 EUR/GBP 0.8636



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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