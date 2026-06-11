湘南は来季も長澤徹監督が指揮「危機感をしっかりと持ち、進んでいきたい」
湘南ベルマーレは11日、長澤徹監督が来季も指揮することを発表した。
長澤監督は今季から監督を務めていて、J2・J3百年構想リーグは12位だった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「引き続き湘南ベルマーレの指揮を執れることを大変嬉しく思うとともに、目標達成に向けて危機感をしっかりと持ち、進んでいきたいと思っています」
「私たちはまだ道半ばです。選手一人ひとりが主体的に挑戦し、チームとして日々進化を続けることで、ピッチからスタンドへ熱量が伝播するような湘南スタイルを体現していきます。そして、クラブに関わるすべての皆さまとともに、さらに大きな景色を見られるよう全力を尽くします」
長澤監督は今季から監督を務めていて、J2・J3百年構想リーグは12位だった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「引き続き湘南ベルマーレの指揮を執れることを大変嬉しく思うとともに、目標達成に向けて危機感をしっかりと持ち、進んでいきたいと思っています」
「私たちはまだ道半ばです。選手一人ひとりが主体的に挑戦し、チームとして日々進化を続けることで、ピッチからスタンドへ熱量が伝播するような湘南スタイルを体現していきます。そして、クラブに関わるすべての皆さまとともに、さらに大きな景色を見られるよう全力を尽くします」