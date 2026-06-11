CANDY TUNE 村川緋杏がプロデューサーを務めるアパレルブランド『Visudlle（ビジュドル）』のポップアップストアが、6月25日、26日の2日間、原宿 AF GALLERYにて開催される。

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村川がデザイナーを務める『Visudlle』は、「Visual（視覚的）」と「Cuddle（愛おしく抱きしめる）」という2つの言葉を掛け合わせたブランド名で、目に映る美しさだけでなく、心まで優しく包み込みたいという思いから2024年に誕生した。外見からも内面からもそっと抱きしめてくれるような特別な一着を展開している。

今回のポップアップストアでは、6月25日は完全予約制（抽選）の村川緋杏来店イベントを開催。6月26日はフリー入場となる。

新たにお披露目されるコレクションは、クラシカルなドット柄に繊細な黒レースを合わせた、甘すぎない大人の可愛さを取り入れたワンピースをはじめ、デイリーに使えるネクタイ付きのパジャマシャツ、同素材でセットアップとして楽しめるパジャマショートパンツなどがラインナップ。あわせて、男性も着用できるTシャツやデニムキャップなどの小物も展開される。

なお、商品は受注予約販売で当日の持ち帰りはできず、会場内に試着室は設置されない。来店イベントの予約整理券抽選の受付期間は6月11日20時から14日23時59分まで、当落発表は6月16日となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）