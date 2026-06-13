「陸上・日本選手権」（１３日、パロマ瑞穂スタジアム）男子１００メートル決勝が行われ、多田修平（２９）＝住友電工＝が１０秒１７（追い風０・１メートル）で５年ぶり２度目の優勝を飾った。連覇を狙った桐生祥秀（日本生命）は１０秒２４で３位だった。好スタートから前半５０メートルで先頭に立つと、中盤もリードをキープ。そのままトップでゴールを駆け抜けた。東京五輪代表選考会だった２１年大会以来の優勝。近年