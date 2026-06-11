岩渕真奈、ゲームにガチになりすぎる 芸人と勝負でガチのヤジ「外せ！」
サッカー元日本代表の武藤嘉紀、元サッカー日本女子代表の岩渕真奈、お笑いコンビ・コットン（西村真二、きょん）が11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで行われた『MIYASHITA STADIUM』（略称：ミヤスタ）のオープニングイベントに参加した。
【全身ショット】ガチ勝負！小さいボールを蹴る岩渕真奈
イベントでは、武藤＆岩渕チーム対コットンチームでフットゴルフ対決を行うことに。元日本代表コンビの圧勝かと思われたが、小さいボールが使用されるなど意外なほど接戦に。西村が最後の1本を蹴ろうとする瞬間に岩渕は「外せ！」とガチめのヤジを飛ばした。結果、西村は落ち着いて決めたが「『外せ！』って言われたんだけど！世界を見た人が端くれ芸人に」と苦笑い。きょんも「元日本代表・岩渕真奈、とある芸人に外せ！」と架空の記事の見出しを作って笑わせた。因果応報か、岩渕は1番簡単なはずの1本目を外して「ヤバい！」と苦笑い。最終結果はきょんがラボーナで外し、引き分けとなって、岩渕は安堵の表情を見せていた。
また、サッカー日本代表を率いる森保一監督の精巧な等身大フィギュアをお披露目。「ピッチサイドで交代指示を出す森保監督」で“指示保”という通称もあることも明かされた。
そのほか、永島優美も参加した。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。
【全身ショット】ガチ勝負！小さいボールを蹴る岩渕真奈
イベントでは、武藤＆岩渕チーム対コットンチームでフットゴルフ対決を行うことに。元日本代表コンビの圧勝かと思われたが、小さいボールが使用されるなど意外なほど接戦に。西村が最後の1本を蹴ろうとする瞬間に岩渕は「外せ！」とガチめのヤジを飛ばした。結果、西村は落ち着いて決めたが「『外せ！』って言われたんだけど！世界を見た人が端くれ芸人に」と苦笑い。きょんも「元日本代表・岩渕真奈、とある芸人に外せ！」と架空の記事の見出しを作って笑わせた。因果応報か、岩渕は1番簡単なはずの1本目を外して「ヤバい！」と苦笑い。最終結果はきょんがラボーナで外し、引き分けとなって、岩渕は安堵の表情を見せていた。
そのほか、永島優美も参加した。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。