犬が飼い主と『一緒に寝てくれない』理由５選

「愛犬と一緒に寝たいのに、なかなか寝室に来てくれない」「ベッドに乗ってくれない」と寂しく感じる飼い主の声は少なくありません。犬は飼い主と添い寝したがるイメージを持つ人もいるかもしれませんが、犬が飼い主と一緒に寝たがらない時、どんな理由が考えられるのでしょうか。

1.暑くて寝苦しい

犬にとって快適に眠れる室温は18～22℃です。この室温を大きく上回っている場合、「暑くて寝苦しい」と感じ、寝室よりも寝心地の良い場所を探すようになります。

また、飼い主の使う寝具が季節に合っていない素材の場合、それもまた「暑い」「寝苦しい」と感じる原因になっているのかもしれません。

2.寝るスペースが狭い

犬は足をダランと伸ばして寝返りを余裕で打てるほどのスペースがあると、「寝心地が良い」と感じるようです。そのため、寝るスペースが飼い主の体で狭められてしまうと、「ここは寝心地が悪いな」「狭くて寝にくい」と感じ、一緒に寝てくれなくなることがあります。

3.飼い主の寝息や動きが気になる

犬は聴覚が優れており、なおかつ警戒心の強い動物です。そのため、飼い主のいびきや寝言、寝返りの打ち方や寝相の悪さにストレスを感じている可能性もあります。その結果、「ここは寝にくいな」と判断し、一緒に寝てくれなくなることも。

4.ひとりで寝る方が好き

「犬は飼い主と添い寝するのが大好き」というイメージを持つ人がいますが、それは個体差があります。飼い主と寝ることで安心感を得たり、甘えたい欲求を満たせるという理由で好む犬もいますが、犬によっては、ひとりでゆっくり静かに眠ることを好む犬も多いです。

また、「寝るときは、飼い主が近くにいると安心する」と思っていても、「ベタベタくっついて眠るのは苦手」と考える犬もいます。自立心が強い犬や自分のペースを好む犬は、特にこの傾向が強いでしょう。

5.すでに自分の寝床が定まっている

犬は習慣を重視する動物です。そのため、以前から自分の寝る場所が定まっている犬は、新たに寝る場所を変えることを嫌がる犬も多くいます。

せっかく安心して眠れる場所が決まっているのならば、無理に変えることもないでしょう。どうしても一緒に寝たいという場合は、新しく飼い主の寝室を「安心できる場所」と認識させる必要があります。

犬は“添い寝”をどう感じているの？

「犬はみんな飼い主と一緒に寝たいはず！」と思われがちですが、実際はかなり個体差があります。

もちろん、飼い主と添い寝するのが好きな犬もいます。この場合は、安心感や甘えたい欲求、寂しがり屋といった飼い主への依存度が高めな様子が普段から見られているはずです。

一方で、「同じ空間にいるだけで安心」と思う犬もいます。くっついて眠るのではなく、ベッドの下や寝室の隅っこで眠ることで、近くに飼い主の存在を感じつつ、自分のパーソナルスペースを保っているタイプです。

このように、犬によって睡眠に対するこだわりには差があります。添い寝を無理強いしてしまうと、睡眠妨害になったり、寝る時間が安心できない時間になってしまう恐れもあるので注意しましょう。

見直すべき睡眠環境とは？

もしも「愛犬と一緒に寝たい」と思うなら、まずは環境を見直してみるのもおすすめです。

室温は犬にとって快適な温度になっているか 寝具は季節に応じた素材であるか 愛犬がのびのびと眠れるスペースは確保されているか

まずはこの3点を見直してみましょう。犬が快適に安眠するためには、上記の3点を押さえた安心して眠れる環境が必要不可欠です。

ただし、睡眠環境を見直しても別の理由で「添い寝はしたくない」と考える犬も多いので、その点はしっかり愛犬の意思を尊重してあげてくださいね。

愛犬に一緒に寝てもらうコツ

愛犬に一緒に寝てもらうためには、まず愛犬が快適に眠れる睡眠環境を整えることが最優先です。その上で、寝室が「居心地の良い場所である」と認識させるため、普段から一緒にお昼寝してみたり、寝室でのんびり過ごす時間を作ったりすると良いでしょう。

また、いきなり添い寝するのではなく、まずはベッドや布団の隣に犬用ベッドを設置するのもおすすめです。

パーソナルスペースを大切にしている犬は、くっついて眠ることは嫌がっても、飼い主の近くで眠ることを好むことはあります。まずは無理せず、"愛犬が安心して眠れること"を優先しましょう。

冬場の寒さなど、何かがきっかけになり、ある日突然、飼い主の布団に潜り込んでくるかもしれませんよ！

まとめ

愛犬が添い寝してくれないと、「嫌われているのかな…」と不安になる人もいるでしょう。しかし、一緒に寝てくれないのは嫌われているからではなく、性格や睡眠へのこだわり、睡眠環境が影響しています。

だからこそ大切なのは、"愛犬が安心できる睡眠環境"を重視することです。安心して眠れる環境を寝室に用意することで、少しずつ近くで寝てくれるようになりますよ！