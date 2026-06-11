水上恒司主演映画「本当にあった話（の話）」公開 ⿊⽊華・⼭下美⽉ら豪華キャストが新人監督作品で競演「狂った映画になってます」

水上恒司主演映画「本当にあった話（の話）」公開 ⿊⽊華・⼭下美⽉ら豪華キャストが新人監督作品で競演「狂った映画になってます」