水上恒司主演映画「本当にあった話（の話）」公開 ⿊⽊華・⼭下美⽉ら豪華キャストが新人監督作品で競演「狂った映画になってます」
【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の水上恒司が主演を務めるディストピア映画『本当にあった話（の話）』が2026年10月2日に公開されることが決定。併せて、ティザービジュアルが解禁された。
【写真】26歳俳優、舞台挨拶で「大好き」と公言した芸能人
人気実力ともに文句なしの豪華俳優陣が新人監督作品に参加した力作「本当にあった話（の話）」。水上を始め、小池栄子、佐々木蔵之介、黒木華、山下美月らが脚本の面白さ、素晴らしさによって参集した。
物語は、世間を震撼させた【配偶者入れ替え連続殺人事件】から数十年経った今から始まる。事件を元にした禁断の舞台が作られることになり、夛田（ただ／水上）が主演を射止める。だが夛田のもつ執着、執念が相手役となった米良（めら／黒木）、舞台の脚本家・垣内（かきうち／小池）、舞台演出家の加藤（かとう／佐々木）らを次第に掌握していく。たったひとりの男が、全てを牛耳り、全ての人間を動かし、破壊していく。その戦慄と興奮の絶頂が我々をも虜にしていくのだった。「社会的に正しいはずの思想」が、個人の「エゴや欲望」によって歪められていく。夛田は「“正しいこと”をいうことがそんなに正しいのか？」という、現代人が感じている違和感の正体をあぶり出していく。我々は、そんな人間の「本当の姿」を目撃することになる。
この度、ティザービジュアルが解禁。不気味に笑う夛田が印象的に配置され、【この物語は「配偶者入れ替え連続殺人事件」を元にしたフィクションのフィクションであり、実際の団体・人物とは一切関係ありません】というメッセージが隠されている。
監督は、人間の闇をブラックに、シニカルに描く大型新人・武井佑吏氏。2018年公開の長編デビュー作「赤色彗星俱楽部」（監督／脚本／編集）は、PFFアワード2017日活賞＆映画ファン賞受賞・第11回田辺・弁慶映画祭グランプリを受賞し、ポレポレ東中野で公開され、1週間連日満員を記録。NHK「今夜の旅はドラマチック／プラハ編」で第37回ATP賞テレビグランプリ優秀新人賞を受賞した。本作は武井監督の商業映画デビュー作となる。（modelpress編集部）
狂った映画になっております。でもこんな映画もあって良いのだと実感しました。こんな映画がこの世からなくならないで欲しいです。こんな映画を作れることに有難さを感じざるを得ません。
本当にあった話（の話）とは一体なんなのでしょうか。共感できるのか、できないのか…。台本をいただいた時からよくわからない、でも気になる…。この不思議な感覚を終始携えながら探検しているような気持ちで、共演者の方々と撮影に臨みました。この物語がこれからご覧いただく皆様にはどのように映るのか楽しみにしております。
「正しさ」は、とても強い武器です。でもその武器を振りかざしている時、人間は己の矛盾には気づけないものなのかもしれません。居心地の悪い世界を生きており、綺麗ではない感情を悶々と抱えている。登場人物達の不自由さが、凄く魅力的な作品だと感じました。見終わった後、答えが残るのか問いが生まれるのか、私自身とても楽しみです。
武井監督の作り出す幻想的な世界感にどっぷり浸からせていただいた不思議な撮影時間でした。狂気と正気は紙一重、そんな空気を纏った作品をぜひご賞味あれ！
加藤鶏冠手で、カトウカエルデ。そもそも自分の役名が読めなかったほどに、一筋縄ではいかない役を楽しみました。現場では武井監督に導いてもらい、水上（恒司）くん、（黒木）華ちゃん、（小池）栄子ちゃんたちと“奇妙な世界”を笑って撮影しました。観客の皆さまにも、迷子になりながらも不思議な話を一緒に体験していただければうれしいです。劇場でお待ちしております。
何かに取り憑かれた人間は、光り輝いています。たとえそれが滑稽で、危うく、周囲から見れば間違っていたとしても、自分だけの本当を信じて進む姿には、クラクラするような美しさがある。鴻池留衣さんの原作が持つそんな魔力に導かれながら、大好きで心から信頼する俳優・スタッフの皆さんとともに、映画を作りました。ぜひご覧ください。
人は「世界を解釈する権利」を求めます。だからこそ他者と対立し、小説は書かれ、演劇や映画は作られ、役者は演じるのだと思います。武井佑吏監督の冴え渡る才能と、素晴らしいキャストたち、制作現場の皆さんが、原作を見事に解釈してくださいました。本作は、フィクションを作る（＝世界を解釈する）人たちを描いたフィクションです。この映画化は、フィクションを現実化、もしくは現実をフィクション化したと思しき事件です。最高の映画です。
1999年。厳格な家庭に縛られてきた近田貴子は、恋人との結婚を否定され、ある計画に踏み出す。それは、立派な経歴を持つ男と結婚し殺害、その人生を恋人に引き継がせ“夫婦”として生きる計画だった。しかし、貴子の歪んだ欲望は止まらず、殺人は繰り返されていく。そんな世間を震撼させた【配偶者入れ替え連続殺人事件】から数十年。事件を元にした禁断の舞台が作られることになり、夛田が主演を射止める。だがそこからがこの舞台の悪夢の始まりとなる。この男は一体何をしでかすのか。
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【写真】26歳俳優、舞台挨拶で「大好き」と公言した芸能人
◆水上恒司主演「本当にあった話（の話）」
人気実力ともに文句なしの豪華俳優陣が新人監督作品に参加した力作「本当にあった話（の話）」。水上を始め、小池栄子、佐々木蔵之介、黒木華、山下美月らが脚本の面白さ、素晴らしさによって参集した。
◆「本当にあった話（の話）」ティザービジュアル公開
この度、ティザービジュアルが解禁。不気味に笑う夛田が印象的に配置され、【この物語は「配偶者入れ替え連続殺人事件」を元にしたフィクションのフィクションであり、実際の団体・人物とは一切関係ありません】というメッセージが隠されている。
監督は、人間の闇をブラックに、シニカルに描く大型新人・武井佑吏氏。2018年公開の長編デビュー作「赤色彗星俱楽部」（監督／脚本／編集）は、PFFアワード2017日活賞＆映画ファン賞受賞・第11回田辺・弁慶映画祭グランプリを受賞し、ポレポレ東中野で公開され、1週間連日満員を記録。NHK「今夜の旅はドラマチック／プラハ編」で第37回ATP賞テレビグランプリ優秀新人賞を受賞した。本作は武井監督の商業映画デビュー作となる。（modelpress編集部）
◆水上恒司コメント
狂った映画になっております。でもこんな映画もあって良いのだと実感しました。こんな映画がこの世からなくならないで欲しいです。こんな映画を作れることに有難さを感じざるを得ません。
◆黒木華コメント
本当にあった話（の話）とは一体なんなのでしょうか。共感できるのか、できないのか…。台本をいただいた時からよくわからない、でも気になる…。この不思議な感覚を終始携えながら探検しているような気持ちで、共演者の方々と撮影に臨みました。この物語がこれからご覧いただく皆様にはどのように映るのか楽しみにしております。
◆山下美月コメント
「正しさ」は、とても強い武器です。でもその武器を振りかざしている時、人間は己の矛盾には気づけないものなのかもしれません。居心地の悪い世界を生きており、綺麗ではない感情を悶々と抱えている。登場人物達の不自由さが、凄く魅力的な作品だと感じました。見終わった後、答えが残るのか問いが生まれるのか、私自身とても楽しみです。
◆小池栄子コメント
武井監督の作り出す幻想的な世界感にどっぷり浸からせていただいた不思議な撮影時間でした。狂気と正気は紙一重、そんな空気を纏った作品をぜひご賞味あれ！
◆佐々木蔵之介コメント
加藤鶏冠手で、カトウカエルデ。そもそも自分の役名が読めなかったほどに、一筋縄ではいかない役を楽しみました。現場では武井監督に導いてもらい、水上（恒司）くん、（黒木）華ちゃん、（小池）栄子ちゃんたちと“奇妙な世界”を笑って撮影しました。観客の皆さまにも、迷子になりながらも不思議な話を一緒に体験していただければうれしいです。劇場でお待ちしております。
◆監督・武井佑吏コメント
何かに取り憑かれた人間は、光り輝いています。たとえそれが滑稽で、危うく、周囲から見れば間違っていたとしても、自分だけの本当を信じて進む姿には、クラクラするような美しさがある。鴻池留衣さんの原作が持つそんな魔力に導かれながら、大好きで心から信頼する俳優・スタッフの皆さんとともに、映画を作りました。ぜひご覧ください。
◆原作者・鴻池留衣コメント
人は「世界を解釈する権利」を求めます。だからこそ他者と対立し、小説は書かれ、演劇や映画は作られ、役者は演じるのだと思います。武井佑吏監督の冴え渡る才能と、素晴らしいキャストたち、制作現場の皆さんが、原作を見事に解釈してくださいました。本作は、フィクションを作る（＝世界を解釈する）人たちを描いたフィクションです。この映画化は、フィクションを現実化、もしくは現実をフィクション化したと思しき事件です。最高の映画です。
◆ストーリー
1999年。厳格な家庭に縛られてきた近田貴子は、恋人との結婚を否定され、ある計画に踏み出す。それは、立派な経歴を持つ男と結婚し殺害、その人生を恋人に引き継がせ“夫婦”として生きる計画だった。しかし、貴子の歪んだ欲望は止まらず、殺人は繰り返されていく。そんな世間を震撼させた【配偶者入れ替え連続殺人事件】から数十年。事件を元にした禁断の舞台が作られることになり、夛田が主演を射止める。だがそこからがこの舞台の悪夢の始まりとなる。この男は一体何をしでかすのか。
【Not Sponsored 記事】