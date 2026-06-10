Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』、27年も開催へ 大森元貴がクロージングMCで発表
Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新たなエンタテインメントメディア『CEREMONY』の第2弾が、10日にKアリーナ横浜で開幕した。
【ソロショット】リボン、王冠、ハット…独創的な衣装を披露したMrs. GREEN APPLE
初日公演には、Mrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、asmi、ORANGE RANGE、s**t kingz、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、TOMORROW X TOGETHERら、多彩なアーティストが出演。約3時間半にわたり繰り広げられたステージは、『CEREMONY』ならではの濃密かつスペシャルな一夜となった。
公演のクロージングMCでは、大森元貴（Vo./Gt）が『CEREMONY』を2027年も開催することを発表。第3回開催が決まった。
『CEREMONY』2日目となる11日には、Mrs. GREEN APPLEのほか、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、サカグチアミ、TWS、ネクライトーキー、マキシマム ザ ホルモンらが出演予定となっている。
『CEREMONY 2026』の模様は、今夏にTVerでの配信、WOWOWでの放送・配信が決定している。
【ソロショット】リボン、王冠、ハット…独創的な衣装を披露したMrs. GREEN APPLE
初日公演には、Mrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、asmi、ORANGE RANGE、s**t kingz、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、TOMORROW X TOGETHERら、多彩なアーティストが出演。約3時間半にわたり繰り広げられたステージは、『CEREMONY』ならではの濃密かつスペシャルな一夜となった。
『CEREMONY』2日目となる11日には、Mrs. GREEN APPLEのほか、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、サカグチアミ、TWS、ネクライトーキー、マキシマム ザ ホルモンらが出演予定となっている。
『CEREMONY 2026』の模様は、今夏にTVerでの配信、WOWOWでの放送・配信が決定している。