有村架純、オーラを消すのが「得意です」 天野千尋監督の撮影秘話に自慢げに明かす
俳優の有村架純、天野千尋監督が10日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』（19日公開）の公開直前トークショーに参加した。
【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純
天野監督は撮影中に、有村が真剣に役に向き合う姿勢に驚いたエピソードを披露。そして天野監督は「現場で撮影が押した時とかに結構スーッと近づいてきて。スーッと近づいてくる時は全然オーラがないんです（笑）。『有村さん、いる！』みたいな。画面に映るとオーラがスゴいんですけど」と裏話。有村は、オーラを消すことについて「得意です」と自慢げに話し、会場はほっこりした空気が流れていた。
今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木華）、未婚の妊婦・麻由（南沙良）。それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。
【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純
天野監督は撮影中に、有村が真剣に役に向き合う姿勢に驚いたエピソードを披露。そして天野監督は「現場で撮影が押した時とかに結構スーッと近づいてきて。スーッと近づいてくる時は全然オーラがないんです（笑）。『有村さん、いる！』みたいな。画面に映るとオーラがスゴいんですけど」と裏話。有村は、オーラを消すことについて「得意です」と自慢げに話し、会場はほっこりした空気が流れていた。
今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木華）、未婚の妊婦・麻由（南沙良）。それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。