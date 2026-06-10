３部から１部へ！ 田中聡がブンデス名門へ完全移籍！「とても楽しみにしています」
来季からドイツ・ブンデスリーガ１部に昇格する名門シャルケは現地６月10日、３部に降格したデュッセルドルフから田中聡を完全移籍で獲得したと発表。契約期間は2030年までだ。
現在23歳のMFは、今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに完全移籍。今季リーグ戦13試合に出場し、２アシストをマークしていた。
田中はシャルケの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。
「シャルケの責任者の方々は、話し合いのなかで、私がブンデスリーガにおける彼らのサッカーにどのように適合するかを具体的に示してくれました。その姿勢に非常に感銘を受けました。７月初旬に行なわれる最初の合同トレーニングや、フェルティンス・アレーナ（シャルケの本拠地）での試合をとても楽しみにしています」
新天地でどんな活躍を見せるか。注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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