スイッチ2『ニンジャラ２ 未知なる惑星』2027年春発売決定 今度の舞台はいまだ見ぬオープンワールド！
全世界累計1100万ダウンロードを突破した『ニンジャラ』の正統続編『ニンジャラ２ 未知なる惑星』（Nintendo Switch 2）が2027年春に発売予定であることが発表された。
【動画】『ニンジャラ２ 未知なる惑星』紹介映像
本作では、前作『ニンジャラ』でお馴染みの高速＆爽快ガムアクションがさらにパワーアップし、舞台となる広大なフィールドを縦横無尽に駆け巡ることが可能に。『未知なる惑星』と追加ダウンロードコンテンツとして発売予定の後編からなる、二部作の壮大なストーリーが展開される。
【ストーリー】
ニンジャを目指してWNA アカデミーに入学した主人公。ところが、謎の老人に操られ"禁断の封印"を解いてしまい、WNAアカデミーごと未知の惑星へワープしてしまう。さらには封印されていた恐るべき"天魔四天王"まで解き放たれる。見知らぬ大地で地球への帰還を目指し、仲間とともに冒険を続ける中で、主人公は自らに秘められた宿命を知ることになる。
ソロプレイでの冒険はもちろん、最大4人で協力するマルチプレイも可能。フィールド上に出現する巨大なボスや、ダンジョンなどにもマルチプレイで挑戦することもできる（ローカル通信・オンラインに対応）。
また、本作は7月2日から4日間にわたり、米国カリフォルニア州ロサンゼルスで開催される「Anime Expo」への出展も決定。ゲームを世界最速でプレイできる試遊台が用意される。
『ニンジャラ２ 未知なる惑星』は、Nintendo Switch 2向けに2027年春に発売予定。
【動画】『ニンジャラ２ 未知なる惑星』紹介映像
本作では、前作『ニンジャラ』でお馴染みの高速＆爽快ガムアクションがさらにパワーアップし、舞台となる広大なフィールドを縦横無尽に駆け巡ることが可能に。『未知なる惑星』と追加ダウンロードコンテンツとして発売予定の後編からなる、二部作の壮大なストーリーが展開される。
ニンジャを目指してWNA アカデミーに入学した主人公。ところが、謎の老人に操られ"禁断の封印"を解いてしまい、WNAアカデミーごと未知の惑星へワープしてしまう。さらには封印されていた恐るべき"天魔四天王"まで解き放たれる。見知らぬ大地で地球への帰還を目指し、仲間とともに冒険を続ける中で、主人公は自らに秘められた宿命を知ることになる。
ソロプレイでの冒険はもちろん、最大4人で協力するマルチプレイも可能。フィールド上に出現する巨大なボスや、ダンジョンなどにもマルチプレイで挑戦することもできる（ローカル通信・オンラインに対応）。
また、本作は7月2日から4日間にわたり、米国カリフォルニア州ロサンゼルスで開催される「Anime Expo」への出展も決定。ゲームを世界最速でプレイできる試遊台が用意される。
『ニンジャラ２ 未知なる惑星』は、Nintendo Switch 2向けに2027年春に発売予定。