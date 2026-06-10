お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、9日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、お笑いタレント玉袋筋太郎の芸能生活40周年パーティーの裏話を語った。

パーティーは6日、東京・明治記念館で開かれ、玉袋より芸歴が2年下の太田も招待された。近い席には、放送作家でタレントの高田文夫、テリー伊藤、タレント松本明子、さらにAV監督の村西とおるら、濃いメンバーがそろっていたという。

「向かいを見たら、村西とおるがいるんだよ。高田先生が“村西とおるじゃないのか？”って。“ホントだ。全裸監督だ”って。村西とおるが、ニコニコしながらこっちを見ているんだよ。またデカいんだよ。インパクトあるな、実物を見たら。俺も久々に会ったからさ、“ああどうも、監督”なんて」

パーティーではその後、鏡開きも行われ、太田もその一員として登壇したという。3つの酒樽が用意され、太田は真ん中を担当。「玉袋の隣が高田先生で、その隣が俺、その隣に村西とおるなんだよ。カメラマンが一斉に集まっちゃったんだよ、前に」。すると、太田は困惑したという

「俺、写真撮られたくない。村西とおるが横にいるんだから、嫌じゃない？世間に出回ったら嫌じゃない？」と理由を説明。村西監督に「反社のパーティーみたいで、あんまり村西監督と一緒に写りたくない。出回ったら大変なことになるから、離れて下さい」と、距離を取るよう求めたことを明かした。

すると、村西監督は「太田君、君に足りないのは前科だけ！」と、太田に向けて言い放ったという。「何言ってるんだ、この人。“君に足りないのは前科だけ。分かりますか？太田君。君に足りないのは前科だけです”って言うの」。そこで、太田はジョークで対応。「“俺もバレてないだけでね”って言ったら、“はっはっはっはっはっ！”って。もうさ、怪物だよ、村西とおる」と振り返っていた。