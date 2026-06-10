「HD-2D」で描かれる新たな「FF」 『ファイナルファンタジー レゾナンス』10月22日発売決定
『FINAL FANTASY RESONANCE（ファイナルファンタジー レゾナンス）』（Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store onWindows）が、2026年10月22日に発売決定。予約も開始となった。
【動画】「HD-2D」で美しく描かれた『ファイナルファンタジー レゾナンス』トレーラー
本作は「もし『FINAL FANTASY』がドットのまま進化をしていたら…」をコンセプトに開発された、「ドットファイナルファンタジー」の最新作。「HD-2D」グラフィックをベースに、複数の異なる表現技法を調和・融合させることで、これまでにないゲーム体験を味わえる。
「HD-2D」で描かれる美しい世界を、ドットキャラクターたちが生き生きと駆け巡り、オープニングムービーや迫力のイベントシーンには、3DCGをピクセル化する最新のドット表現【シネマティックピクセル】を採用。ドット絵の温かみとダイナミックなカメラワークを両立させた。さらに、歴代「ファイナルファンタジー」シリーズ主人公の必殺技や、一部の召喚獣の演出は美麗な3Dグラフィックで描き出し、多彩な表現が融合する映像美を実現した。
また、本作のシナリオは、スマートフォンアプリ『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』の1stシーズンをベースとしているが、コンシューマー機向けに全要素を根本から見直し。セリフやプロット・ビジュアル・システム至るまで、多くを再制作・再構築しており、「単なる移植やリメイク」という枠組みを超えたクオリティとボリュームで届けられる。
そして、この度の発表に合わせて、最新のトレーラーと公式Webサイトも公開された。
『FINAL FANTASY RESONANCE（ファイナルファンタジー レゾナンス）』は、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store onWindows向けに2026年10月22日発売予定。※Steam版は、2026年10月23日発売予定。
【動画】「HD-2D」で美しく描かれた『ファイナルファンタジー レゾナンス』トレーラー
本作は「もし『FINAL FANTASY』がドットのまま進化をしていたら…」をコンセプトに開発された、「ドットファイナルファンタジー」の最新作。「HD-2D」グラフィックをベースに、複数の異なる表現技法を調和・融合させることで、これまでにないゲーム体験を味わえる。
また、本作のシナリオは、スマートフォンアプリ『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』の1stシーズンをベースとしているが、コンシューマー機向けに全要素を根本から見直し。セリフやプロット・ビジュアル・システム至るまで、多くを再制作・再構築しており、「単なる移植やリメイク」という枠組みを超えたクオリティとボリュームで届けられる。
そして、この度の発表に合わせて、最新のトレーラーと公式Webサイトも公開された。
『FINAL FANTASY RESONANCE（ファイナルファンタジー レゾナンス）』は、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store onWindows向けに2026年10月22日発売予定。※Steam版は、2026年10月23日発売予定。