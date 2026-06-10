中国の習近平国家主席が7年ぶりに北朝鮮を訪れ、金正恩総書記と会談したことについて2026年6月9日放送の「報道1930」（BS-TBS）では「日本としてどのように対応していくべきか」を話し合った。

中国には「日本との関係を改善しようという動機は全く働かない」

中国総局長を経験した日本経済新聞社編集委員の高橋哲史さんは「今、習近平さんはアメリカとの関係にものすごく自信を持っていると思う。アメリカとの関係が安定している以上、日本との関係の優先順位は下がってくるし、日本との関係を改善しようという動機は全く働かないと思う。となると中国側から何かアクションを起こすということは想定しにくい。先日APECが中国の蘇州であって、そこで日本の赤沢（亮正・経産相）さんが中国の商務大臣と立ち話を実現した。正式な会談を申し込んだが立ち話しかできなかったわけだが、こういう地道な努力、小さな一歩を繰り返して対話を働きかけていくしか今はできることはないのではないか」と話す。

堤伸輔氏「外交の本筋に戻ってほしい」

コメンテーターの堤伸輔さんは「米中、中ロ、中朝の3回も行われた首脳会談、トランプと金正恩会談が実現すれば4つ。一言であえて言えば、独裁者の首脳会談ごっこという観点も我々は忘れないほうがいいと思う。この間、ちゃんとした外交があったのか。北朝鮮の核問題に絞っても2003年から2007年まで続いた外務次官級では、北京で相当な議論をガンガンやった。あのような外交の本筋に戻ってほしい」と話した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）