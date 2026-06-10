ORANGE RANGE、フォーマル衣装のなかに“個性”光る大人な雰囲気【Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』】
ロックバンド・ORANGE RANGEのYAMATO、HITOKI、RYO、NAOTO、YOHが、きょう10日とあす11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される新しいエンタテインメントの祭典「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」のグリーンカーペットに登場した。10日の公演に出演する。
【全身ショット】モノトーン衣装でポーズを決めるORANGE RANGE
全員が黒のジャケットをはおり、メガネやブローチ、鮮やかなシャツなどそれぞれの個性を生かしたファッションで登場。カメラを向けられると全員が笑顔で手を振り、ピースサインやサムアップなどでポーズ。これから始まる祭典を楽しむ雰囲気を見せていた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS
【全身ショット】モノトーン衣装でポーズを決めるORANGE RANGE
全員が黒のジャケットをはおり、メガネやブローチ、鮮やかなシャツなどそれぞれの個性を生かしたファッションで登場。カメラを向けられると全員が笑顔で手を振り、ピースサインやサムアップなどでポーズ。これから始まる祭典を楽しむ雰囲気を見せていた。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS