現代でも通用するデザインと燃費性能

クルマの進化は絶えず続いていますが、その中で人々の記憶に深く刻まれるモデルは限られています。

発表から時が流れてもなお語られるコンセプトカーには、確固たる目的や時代を先見するアイデアが盛り込まれているものです。2012年に登場した一台も、まさにそうした存在でした。

【画像】超カッコイイ！ これがリッター47km走るトヨタ「超・低燃費コンパクトカー」です！（13枚）

そのクルマは、2012年の「ジュネーブ国際モーターショー」にてトヨタが公開したハイブリッドコンセプトカー「FT-Bh」です。

当時、すでにハイブリッド車は普及し始めていましたが、FT-Bhが掲げたテーマは、さらにその先を見据えたものでした。ハイブリッドが一般的になる2010年代後半を想定し、未来の厳しい環境基準に対応できる小型車を具体的な形で提示することが、このモデルの目的でした。

その目標を象徴する数値が、欧州のNEDCモードで達成を目指した1リッターあたり47.6kmという燃費性能です。この数値は現在の基準に照らしても十分に優れていますが、発表された当時は際立った性能でした。特筆すべきは、これが単なる理論値ではなく、実用的なコンパクトカーとして実現を目指していた点です。

この驚異的な燃費は、一つの革新技術だけで達成されたわけではありません。ボディの軽量化、空気抵抗の低減、転がり抵抗の抑制、パワートレイン効率の向上、そして熱エネルギーの管理や電力消費の見直しといった、多岐にわたる要素を丹念に積み重ねた成果でした。いわば総合力によるアプローチであり、地道な改良の集積が47.6km／Lという数字を支えていたのです。

ボディサイズは全長3985mm×全幅1695mm×全高1400mmで、同社が現在販売するコンパクトカー「ヤリス」（全長3950mm×全幅1695mm×全高1495mm）とほぼ変わらない扱いやすいサイズ感でした。

しかし、その構造には高張力鋼板や新素材が積極的に採用され、車両重量は786kgにまで抑えられていました。この軽さは燃費や走行性能に直接的な効果をもたらすだけでなく、ブレーキやタイヤといった他の部品にも良い影響を与えます。

さらに、採用された新素材には室内の温度変化を抑える目的もありました。これにより冷暖房に要するエネルギーを削減し、間接的に燃費を向上させるという工夫が凝らされていました。目立たない細部にまで配慮が行き届いている点から、FT-Bhが単なるショーモデルではなく、実用化を強く意識した研究車両であったことが分かります。

エクステリアは、空気の流れをスムーズに整えるための丸みを帯びたシルエットが特徴的でした。転がり抵抗を減らすために選ばれた大径で細身のタイヤも、その思想を反映しています。フロントデザインには、当時のトヨタが提唱していた「キーンルック」の考え方が取り入れられており、その後の市販モデルへと続くデザインの方向性を示唆していました。

パワートレインには、新開発された1リッター2気筒エンジンが搭載されており、ロングストローク化によってトルクを重視した特性とされ、ハイブリッドシステムとの協調制御が図られていました。単に効率を追求するだけでなく、日常的な走行での扱いやすさも重視されていた点は、環境性能と実用性の両立というテーマが細部まで貫かれていた証拠と言えるでしょう。

残念ながら、FT-Bhが市販化されることはありませんでした。しかし、このモデルで試みられた軽量化技術やエネルギー管理の思想は、その後のトヨタ車へと着実に受け継がれていきました。コンセプトカーは展示のみで終わってしまうことも少なくありませんが、FT-Bhは後の技術発展に向けた重要な礎を築いたモデルと言えます。

同モデルに対し、ネット上やSNSでは、現在の基準から見ても極めて優秀な燃費性能に対し、「今見ても47.6km／Lはすごい数字だと思う」といった声や、現在の一般的な軽自動車よりも軽い車重に対し、「786kgって軽すぎて驚く」「このサイズ感でここまでやろうとしていたのが本気度を感じる」といった声が寄せられています。

また、丸みを帯びたフォルムや、キーンルックを取り入れたフロントフェイスに対して、「デザインも意外と今風で古さを感じない」「市販化していたら面白かったのに」といったコメントも見られます。

さらに、10年以上前に、将来の厳しい環境基準を見据えて軽量化や熱エネルギーのマネージメントなど総合力で燃費向上にアプローチしていた点について、「トヨタの技術の積み重ねがよく分かる一台」「こういう実験的なモデルはもっと見てみたい」「ハイブリッドの可能性を広げた存在だと思う」などといった称賛の声も寄せられています。

派手なモデルではありませんでしたが、FT-Bhが示した未来への挑戦は、今日のクルマづくりの中に確かに息づいているのではないでしょうか。