10日前引けの日経平均株価は反落。前日比735.24円（-1.12％）安の6万4681.39円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は841、値下がりは666、変わらずは51。



日経平均マイナス寄与度は521.34円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が155.68円、フジクラ <5803>が55.71円、イビデン <4062>が48.61円、ＴＤＫ <6762>が47.27円と並んだ。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を332.87円押し上げ。次いでファストリ <9983>が49.08円、リクルート <6098>が24.64円、スクリン <7735>が23.73円、レーザーテク <6920>が18.64円と続いた。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は不動産で、以下、サービス、保険、小売が続いた。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、海運が並んだ。



株探ニュース