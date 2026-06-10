10日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比24.4％減の793億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.0％減の532億円となっている。



個別ではグローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、ＮＥＸＴ 銀行 <1631> など6銘柄が新高値。グローバルＸ シルバー ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> 、グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> 、インベスコＱＱＱトラスト シリーズ１ <587A> 、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> など24銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が4.12％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.11％高と大幅な上昇。



一方、日本バリュー・ボトムアップ株式投資戦略 <585A> は16.37％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は7.87％安、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> は6.12％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> は5.40％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は5.15％安と大幅に下落している。



日経平均株価が554円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金311億7000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均383億5800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が57億2700万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が44億100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が24億8400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が23億8600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が18億5700万円の売買代金となっている。



株探ニュース