「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、みずほペイペイドーム）

阪神は１０失点で大敗した。１試合６被弾は１０年８月１日の中日戦以来１６年ぶり。さらに初回から５イニング連続被弾は２リーグ制以降、球団初の屈辱だった。

２度の雨天中止でダブルスライドとなった先発の才木は３回５失点でＫＯ。初回、栗原に１ストライクからの２球目を捉えられて先制２ランを被弾。二回は野村に初球を振り抜かれ、ソロを浴びた。三回は１−１から栗原に２ランを許し、呆然と打球を見送った。

藤川監督は才木の投球について「カウントを取りに行くところというのは、この前のロッテのときもそうですけどちょっと長打を浴びていますからね」と、反省材料に言及。「それをどういう風にしていくかは、これはバッテリーの中でやっていかないといけない。才木もやらなければいけない」と次戦以降に視線を向けた。

才木は７、８日に先発予定も中止となって、ダブルスライド登板となっていた。難しい調整も影響したのか、ホークス打線に捕まった。

ただ、指揮官は才木の状態について問われると「状態どうこうはないと思います。それを言っているとそれは違う、野球選手の本質じゃなくなるというか。そうではなくて、カウントを取らなきゃいけないところとか勝負にいかなきゃいけないところで、どうアウトが取れるかというのは、これはプロである理由だから」と、投球内容そのものに目を向けた。