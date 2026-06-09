サイバー攻撃性能が高すぎるAI「Claude Mythos Preview」は公開済みの脆弱性「N-day」から数時間で攻撃を開発できるため「N-dayからN-hourに常識が変わる」とAnthropicが指摘

サイバー攻撃性能が高すぎるAI「Claude Mythos Preview」は公開済みの脆弱性「N-day」から数時間で攻撃を開発できるため「N-dayからN-hourに常識が変わる」とAnthropicが指摘