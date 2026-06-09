「優勝候補という意見を否定するつもりはない」 ペドリがW杯制覇へ意気込み「僕ら自身が証明しなければ」

「優勝候補という意見を否定するつもりはない」 ペドリがW杯制覇へ意気込み「僕ら自身が証明しなければ」