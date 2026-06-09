「まさかのピザカッターで笑った」ユニークな形状にSNSでも大きな反響が！

2026年4月、様々な自動車・バイクメーカーやアニメ・漫画に関わるグッズを開発・販売するフェイスはスズキ「KATANA（カタナ）」のデザインを取り入れたピザカッター、「ピザカッターナ」を、ノーティアムイオンモール白山店において期間限定販売しました。

モチーフとなったスズキ「GSX1100S KATANA」は、1980年代初頭に登場し、日本刀をモチーフにした鋭く美しいデザインと、すぐれた走行性能で発売当時から現代にいたるまで人気の高いモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「KATANA」のピザカッターです！ 画像で見る（12枚）

直線的で無駄のないフォルムは、今なお多くのファンに語り継がれるモデルとして知られています。

そしてピザカッターナは、名車のスピリットを日常へ取り入れるために誕生したとされるライセンス取得アイテムで、愛車と共にありたいというファンの想いをかたちにした、実用と造形美を兼ね備えた逸品として展開されています。

最大の特徴は、バイクの前輪部分がピザカッターとして機能する点にあります。

車体を握って前へ押し出すように走らせることで、バイクがピザの上を駆け抜けていく感覚で生地をカットできるといいます。

なお、食器洗浄機の使用は不可となっているため、手洗いで丁寧に手入れをする必要がありますが、使用後は付属の専用スタンドにセットしてインテリアとして飾ることができるのも魅力のようです。

カラーは定番のシルバーに加えて、新作となるレッドカラーの2色が用意されており、価格（消費税込）は共に2640円に設定されています。

ではピザカッターナに対し、SNSではどのような反響が寄せられているのでしょうか。

まずもっとも多く見受けられるのが、「バイク×ピザカッターとか発想が面白すぎる！ 名前もKATANAをもじってていいね」「まさかのピザカッターで笑った（笑）ちょっとほしいかも」「パーティーとかで友達がこれ出してきたら笑ってしまう」「バイク好きに喜ばれそうなアイテムだね」といったオートバイとカッターという意外な組み合わせに対するコメントです。

一方で、複雑な形状のバイクをモチーフにしていることから、「発想は面白いけど、洗いにくいでしょ（笑）」「デザインがかわいすぎて、使うのがもったいない。観賞用と使う用の2つほしいな」「発想は面白いけど、めちゃくちゃ持ちづらそう」といった、手入れの手間や使い勝手を気にかける意見も存在します。

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ピザカッターナは、期間限定店舗や公式オンラインショップで販売されています。

長きにわたって愛され続けるKATANAのシルエットを日常の食卓で楽しめると、多くの人々の心を掴んでいるこのグッズが、今後どのような名車をモチーフにして登場するのかにも、期待が高まります。