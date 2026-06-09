1964年の新潟地震から2026年6月16日で62年となります。新潟市消防局は、大規模な地震発生を想定した訓練で対応を確認しました。



「新潟県で地震発生。強い揺れに備えてください。」



訓練は、新潟市内で最大震度6強を観測する地震が発生した想定です。災害対策本部の設置のほか、ヘリコプターによる東京消防庁からの応援部隊の受け入れまで一連の手順を確認しました。



これまでと大きく変わったのは『情報共有の方法』です。



■新潟市消防局 小林雅博次長

「いままではアナログ的な紙を使った地図等で情報を共有していたが、今年からこの新しいシステムを入れて災害情報を集約して、見える形で速やかに共有できることを訓練に取り入れてやってきた。」



新潟市消防局は、2026年度から被害状況などの情報を画面上に集約できるオペレーションシステムを導入。常設の災害対策室に配備し、通常の救急事案などにも活用しながら有事の際には市内の情報を一元的に把握できる体制を作りました。また、隊員の情報共有にはチャットも導入しています。



今後、こうした新しいシステムを習熟して災害現場での対応につなげたいとしています。