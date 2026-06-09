「彼を欠けば創造性を大きく失う」森保ジャパンを分析したスウェーデン紙　警戒するのは堂安律「守備ブロックを崩す上で欠かせない存在」

攻守に存在感を見せる堂安は、確かにキーマンの一人だ(C)Getty Images

北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本代表は、グループリーグ3戦目でスウェーデンと対戦する。W杯では初めての顔合わせとなり、決勝トーナメント進出を懸けた大一番として迎える可能性もある一戦だ。

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そして大会を前に、スウェーデンの現地メディア『FOTBOLL DIREKT』も森保ジャパンを分析。現地時間6月7日、日本代表の特集記事を配信し、森保監督の采配の特徴や、日本チームのキーマンについても言及している。

同メディアはその中で、森保監督について「2018年夏に就任し、現在では日本代表史上最長期間指揮を執る監督となっている」と綴っており、「代表監督就任前、サンフレッチェ広島でJリーグ3度の優勝を成し遂げた」と指導者としての実績を振り返っている。

その手腕を称え、「指導哲学は、現実的なアプローチと組織的な守備を土台としている。冷静かつ体系的なマネジメントは選手たちに安心感を与え、チームの安定につながっている」などと指摘。

トピックでは指揮官としてのスタイルも掘り下げており、「戦術面では、かつてのスウェーデン代表監督ラーシュ・ラーゲルベックの柔軟性を思わせる。相手の特徴に応じて素早くシステムを変更できる点が特徴であり、試合の流れをリアルタイムで変化させる能力は、この夏の大会でも大きな鍵になるかもしれない」と主張を並べた。