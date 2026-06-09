timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、巨大メガホンで実験！篠塚の愛は1キロ先のチョコプラ松尾に届くのか

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timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、6月9日23時56分より放送（※一部地域除く）のTBS『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』に出演する。

■timeleszの原嘉孝と篠塚大輝がTBS『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』に出演

本番組は、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）に加え、timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務め、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。

5月26日の放送でチョコプラとtimeleszの原、篠塚の4人は「世界一の強度を持つ糸なら世界一長い糸電話は作れるのか？」で、世界記録を超える400メートルの糸電話に挑戦し見事実験成功。さらなる記録を目指し1キロの距離にも挑んだが、こちらは失敗という結果になった。

今回は「手作り巨大メガホンなら1km先の好きな人に告白できる？」に挑む。糸電話では失敗に終わった距離を、4人はあらたに巨大メガホンでチャレンジ。まずは“メガホン”の仕組みを探るため、糸電話の実験でもお世話になった東京理科大学教授の朝倉巧ティーチャーに学ぶ。そこには、巨大メガホン作りに欠かせないヒントが詰まっていた。

ポイントを学んだ4人は最強の巨大メガホンを製作し、いざ実験へ。そして、篠塚が松尾へ愛を叫ぶ。果たして1キロ先にいる松尾に篠塚の愛は届くのか!? 驚きの結果に注目だ。

(C)TBS

■番組情報

TBS『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』

06/09（火）23:56～24:24（※一部地域を除く）

MC：チョコレートプラネット、原嘉孝（timelesz）、篠塚大輝（timelesz）

■関連リンク

『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/nature_teacher/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/