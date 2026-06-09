ブラジル代表にアクシデント！ 右SBウェズレイ離脱でセリエＡ戦士を追加招集。主将マルキーニョスにも不安材料【現地発】
Ｗ杯に臨むブラジル代表は、５月27日に国内合宿を開始。31日にリオのマラカナン・スタジアムで７万2000人を超える観衆を前にパナマ代表と壮行試合を行ない、６−２と大勝した。
その翌日、Ｗ杯キャンプ地であるニュージャージーに入って練習を続け、６月６日、エジプト代表とＷ杯前最後の強化試合を行ない、２−１の勝利を収めた。
パナマ戦では開始直後、Ｗ杯でエースとしての働きが期待されるヴィニシウス（レアル・マドリー）が痛烈なミドルシュートを突き刺す。13分に不運な失点を喫したが、38分、ヴィニシウスの右からのクロスをボランチのカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）が頭で決めて勝ち越した。
後半には、途中出場した右ウイングのラヤン（ボーンマス）らが４得点を記録し、パナマの反撃を１点に抑えた。
エジプト戦では開始７分、敵陣でボランチのブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）が相手からボールを奪い、ミドルシュートを叩き込んで先制。その４分後、右サイドでCBマルキーニョス（パリSG）が出したバックパスが短く、エジプト選手にさらわれて被弾した。
しかし後半開始早々の52分、敵陣左サイドで一度は失ったボールを奪い返すと、右ウイングのラフィーニャ（バルセロナ）からのクロスをCFエンドリッキ（レアル・マドリー）が決めて勝ち越した。
右ふくらはぎを故障してリハビリ中のネイマールは、いずれの試合もピッチには立てなかった。
好材料は、攻撃の主力であるヴィニシウスとラフィーニャが好調で、エンドリッキ、ラヤン、MFルーカス・パケタらも持ち味を発揮したこと。
その一方で、５月30日の欧州CLに出場して合流が遅れた３選手（パリSGのDFマルキーニョス、アーセナルのDFガブリエウとFWマルチネッリ）にはやや不安が残る。マルキーニョスはエジプト戦で失点に直結するミスを犯し、ガブリエウは疲労を考慮されて欠場するなど、調整が遅れているようだ。
また、エジプト戦で右SBウェズレイ（ローマ）が左足を痛めて痛恨の離脱。７日、代わりにボランチのエデルソン（アタランタ）が追加招集された。Ｗ杯ではダニーロ（フラメンゴ）か、本来はCBのロジェール・イバニェス（アル・アハリ）が代役を務めることになりそうだ。
今後は、引き続きニュージャージーで調整を続け、13日にダラスで行なわれるグループステージ初戦のモロッコ戦に備える。他の強豪国と比べて調整の遅れが目立つが、本大会までにどこまで完成度を高められるか。アンチェロッティ監督の手腕が問われる。
文●沢田啓明
【著者プロフィール】
1986年にブラジル・サンパウロへ移り住み、以後、ブラジルと南米のフットボールを追い続けている。日本のフットボール専門誌、スポーツ紙、一般紙、ウェブサイトなどに寄稿しており、著書に『マラカナンの悲劇』、『情熱のブラジルサッカー』などがある。1955年、山口県出身。
【画像】個性あふれる独特なポージング！ Ｗ杯戦士のFIFA公式ポートレートを一挙紹介！
その翌日、Ｗ杯キャンプ地であるニュージャージーに入って練習を続け、６月６日、エジプト代表とＷ杯前最後の強化試合を行ない、２−１の勝利を収めた。
パナマ戦では開始直後、Ｗ杯でエースとしての働きが期待されるヴィニシウス（レアル・マドリー）が痛烈なミドルシュートを突き刺す。13分に不運な失点を喫したが、38分、ヴィニシウスの右からのクロスをボランチのカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）が頭で決めて勝ち越した。
後半には、途中出場した右ウイングのラヤン（ボーンマス）らが４得点を記録し、パナマの反撃を１点に抑えた。
エジプト戦では開始７分、敵陣でボランチのブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）が相手からボールを奪い、ミドルシュートを叩き込んで先制。その４分後、右サイドでCBマルキーニョス（パリSG）が出したバックパスが短く、エジプト選手にさらわれて被弾した。
しかし後半開始早々の52分、敵陣左サイドで一度は失ったボールを奪い返すと、右ウイングのラフィーニャ（バルセロナ）からのクロスをCFエンドリッキ（レアル・マドリー）が決めて勝ち越した。
右ふくらはぎを故障してリハビリ中のネイマールは、いずれの試合もピッチには立てなかった。
好材料は、攻撃の主力であるヴィニシウスとラフィーニャが好調で、エンドリッキ、ラヤン、MFルーカス・パケタらも持ち味を発揮したこと。
また、エジプト戦で右SBウェズレイ（ローマ）が左足を痛めて痛恨の離脱。７日、代わりにボランチのエデルソン（アタランタ）が追加招集された。Ｗ杯ではダニーロ（フラメンゴ）か、本来はCBのロジェール・イバニェス（アル・アハリ）が代役を務めることになりそうだ。
今後は、引き続きニュージャージーで調整を続け、13日にダラスで行なわれるグループステージ初戦のモロッコ戦に備える。他の強豪国と比べて調整の遅れが目立つが、本大会までにどこまで完成度を高められるか。アンチェロッティ監督の手腕が問われる。
文●沢田啓明
【著者プロフィール】
1986年にブラジル・サンパウロへ移り住み、以後、ブラジルと南米のフットボールを追い続けている。日本のフットボール専門誌、スポーツ紙、一般紙、ウェブサイトなどに寄稿しており、著書に『マラカナンの悲劇』、『情熱のブラジルサッカー』などがある。1955年、山口県出身。
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