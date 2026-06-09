『レインボーシックス シージ』の世界大会「BLAST R6 OSAKA MAJOR」が、11月13日から15日にかけて大阪・ATCホールで開催されることが発表された。本大会の日本開催は初となり、6月8日18時よりチケットの第1次先行販売（抽選）が開始されている。

【画像あり】チケット価格・座席レイアウト

本大会は、世界トップクラスの『レインボーシックス シージ』チームが、賞金総額約9,600万円（60万米ドル）相当の一部と、「Six Invitational 2027」出場に向けたポイントをかけて競う国際大会である。今シーズン最初のMajorであるソルトレイクシティ大会に続くもので、ブラジルで開催される「Six Invitational 2027」への出場権を確実にするための最後の機会のひとつに位置付けられる。

BLAST R6 エグゼクティブプロデューサーのChrystina Martelは「日本は長年にわたり『レインボーシックス』コミュニティの中心であり、ゲームとそのeスポーツエコシステムに対して、常に並外れた情熱を示してきました。初めて日本でMajorを開催できることは、この競技にとって重要な瞬間であり、ファンの皆様が長らく待ち望んでこられたものです」とコメントしている。

チケットは2段階の先行販売と一般販売の3段階で販売される。第1次先行販売は抽選制で、6月8日18時から6月16日23時59分まで受付。当落発表は6月22日12時から開始される。第2次先行販売（先着・通常価格）は6月22日18時から7月20日23時59分まで、一般販売は7月22日10時から開始予定となる。

チケットは「エリートパッケージ」「ダイヤモンドパッケージ」「一般チケット」の3種類が用意される。エリートパッケージ（3日間通し券）は早期購入割引価格19,000円（税込）で、優先入場、限定パーカー・キャップ・トートバッグ・ピンバッジの限定グッズセット、エリート資格証のパス＆ラニヤード、トロフィー撮影体験が特典として付属。ダイヤモンドパッケージ（3日間通し券）は早期購入割引価格15,000円（税込）で、優先入場、限定キャップ・トートバッグ・ピンバッジの限定グッズセット、ダイヤモンド資格証のパス＆ラニヤードが特典となる。一般チケットは3日通し券が早期購入割引価格10,000円（税込）、各日券は4,000円～5,500円（税込）で提供される。

会場は全席自由席で再入場可能。16歳未満の来場には保護者同伴が必要となり、18歳未満は保護者同伴でない場合は22時までに退場することとなっている。来場時には年齢確認のための身分証明書の持参が求められる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）