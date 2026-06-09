ピカソの名画、六本木に ポール・スミス氏がレイアウト考案 10日開幕
東京・六本木の国立新美術館で10日から、『ピカソ meets ポール・スミス 遊び心の冒険へ』が始まる。
【写真】展覧会のために来日したポール・スミス氏
この展覧会は、パリ国立ピカソ美術館が所蔵する芸術家パブロ・ピカソの作品にインスピレーションを得て、英国人デザイナーのポール・スミス氏（79）が会場のレイアウトを考案した。「男の肖像」や「アルルカンに扮したパウロ」などのピカソの代表作を含む約80点を緩やかな時系列で紹介する。
9日に同館で開かれた取材会では、スミス氏と音声ガイドを務めた俳優の松岡茉優（31）が登場。スミス氏は「それぞれの部屋を、時間をかけてご覧になって、キャプションを読んでピカソの作品と私の仕事の関係性を見出してほしい」と話した。
音声ガイドに初めて挑戦した松岡は「好きなシーンがたくさんある。物語を追うような気持ちで展示を楽しんでほしい。音声ガイドではピカソの一生にまつわる大切なエピソードを、心を込めて読ませていただいた」と語った。
【写真】展覧会のために来日したポール・スミス氏
この展覧会は、パリ国立ピカソ美術館が所蔵する芸術家パブロ・ピカソの作品にインスピレーションを得て、英国人デザイナーのポール・スミス氏（79）が会場のレイアウトを考案した。「男の肖像」や「アルルカンに扮したパウロ」などのピカソの代表作を含む約80点を緩やかな時系列で紹介する。
音声ガイドに初めて挑戦した松岡は「好きなシーンがたくさんある。物語を追うような気持ちで展示を楽しんでほしい。音声ガイドではピカソの一生にまつわる大切なエピソードを、心を込めて読ませていただいた」と語った。