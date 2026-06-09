75歳・岩城滉一、衝撃カスタムの『ミニ』初公開 レーシングスーツ姿でサーキットを疾走→まさかの“トラブル”
俳優の岩城滉一（75）が、9日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。カスタムを施した『ミニ』を初公開した。
【動画】レーシングスーツ姿も圧巻のカッコよさ…75歳・岩城滉一、衝撃カスタムを施した『ミニ』の全貌
今回の動画について、概要欄に「2025年11月16日（日）に開催された『2025 SUPER BATTLE of MINI 第4戦』の模様」と説明。「SUPER BATTLE of MINI とは、クラシックミニをはじめ、ブリティッシュスポーツカーなど英国車・ヨーロッパ車が集まり、本格的なサーキット走行とレースを楽しめるイベント」といい、このレースで岩城は、カスタムを施した『KMT51 MINI 1380』を初公開した。
ヘルメットにレーシングスーツ姿の岩城が運転席に座り、スタッフにセッティングされ、走り出す様子やスタッフと打ち合わせする様子から、いい音を鳴らしてサーキットを走る予選走行の様子などを公開した。そして、予選走行を終えて、岩城の“マシン”を見ていくことに。
BRIDEのスポーツシートを運転席にのみ取り付け、外装にはオーバーフェンダー、車体後部の荷室の部分には「耐久で使うっていうんで、ちょっと大きめのタンクにしてある」とスタッフが話す“44リットルくらい入るガソリンタンク”が積み込まれている。スタッフは、今後も「（軽量化のため、窓）ガラスをアクリルに変えていく」などカスタムの構想を語った。
レースはさまざまなアクシデントが発生し、リタイアする車両も。そんななか、岩城は本戦前のテストドライブで快調に走りを進めるが、マシンの不調を伝えて1度ピットイン。その後サーキットに戻るも、明らかに挙動がおかしくなり、コースの隅を走った。本戦に臨むまでの間に原因究明を急ぐ、チームの面々。岩城は「ギア入れようとすると、カラカラカラカラって嫌な音がするんだよね」「それとギアが入る時と入らない時がある」「あのまま乗っかってちょっとエンジンそうな感じがする」と運転していて感じたことを伝えると、スタッフが「途中で止めていただいてありがとうございます」と感謝。岩城は、「いやいやいやいや、次に頑張ればいいだけだし」と、前を向いた。
動画後半の岩城のインタビューでは「本日は、ミッションか、クラッチか、フライホイールか分からないけども、具合が悪いんで大事になる前に、来年ちゃんと走れるように、今回はリタイアということで決定しました」と報告。「せっかく皆さんがね、手伝ってくれたりして車自体はすごくよく、きれいだし、かわいいし。ただいかんせんね、思いっきり壊しちゃうと、今部品もなかなか手に入らないんで、残念ながらリタイアということで」とスタッフや『ミニ』をねぎらった。
できたばかりという同車について、岩城は「この髪の毛の色にあった色っていうんで、オートバイや車はグレーが多いんだけど」と明かしつつ、走りについては「タイムがね上がる走りしたかったよね」と悔しさもにじませた。一方で「この車が出来上がってきたのが3日前にここに届いたんですね。 で、今日2回目なんで、セッティングもまだできないので。来年にかけて春までのシーズンまでの間にセッティングをきっちりやって、喜ばれるようなタイムにしていくしかないよね」と思いを語った。
【動画】レーシングスーツ姿も圧巻のカッコよさ…75歳・岩城滉一、衝撃カスタムを施した『ミニ』の全貌
今回の動画について、概要欄に「2025年11月16日（日）に開催された『2025 SUPER BATTLE of MINI 第4戦』の模様」と説明。「SUPER BATTLE of MINI とは、クラシックミニをはじめ、ブリティッシュスポーツカーなど英国車・ヨーロッパ車が集まり、本格的なサーキット走行とレースを楽しめるイベント」といい、このレースで岩城は、カスタムを施した『KMT51 MINI 1380』を初公開した。
BRIDEのスポーツシートを運転席にのみ取り付け、外装にはオーバーフェンダー、車体後部の荷室の部分には「耐久で使うっていうんで、ちょっと大きめのタンクにしてある」とスタッフが話す“44リットルくらい入るガソリンタンク”が積み込まれている。スタッフは、今後も「（軽量化のため、窓）ガラスをアクリルに変えていく」などカスタムの構想を語った。
レースはさまざまなアクシデントが発生し、リタイアする車両も。そんななか、岩城は本戦前のテストドライブで快調に走りを進めるが、マシンの不調を伝えて1度ピットイン。その後サーキットに戻るも、明らかに挙動がおかしくなり、コースの隅を走った。本戦に臨むまでの間に原因究明を急ぐ、チームの面々。岩城は「ギア入れようとすると、カラカラカラカラって嫌な音がするんだよね」「それとギアが入る時と入らない時がある」「あのまま乗っかってちょっとエンジンそうな感じがする」と運転していて感じたことを伝えると、スタッフが「途中で止めていただいてありがとうございます」と感謝。岩城は、「いやいやいやいや、次に頑張ればいいだけだし」と、前を向いた。
動画後半の岩城のインタビューでは「本日は、ミッションか、クラッチか、フライホイールか分からないけども、具合が悪いんで大事になる前に、来年ちゃんと走れるように、今回はリタイアということで決定しました」と報告。「せっかく皆さんがね、手伝ってくれたりして車自体はすごくよく、きれいだし、かわいいし。ただいかんせんね、思いっきり壊しちゃうと、今部品もなかなか手に入らないんで、残念ながらリタイアということで」とスタッフや『ミニ』をねぎらった。
できたばかりという同車について、岩城は「この髪の毛の色にあった色っていうんで、オートバイや車はグレーが多いんだけど」と明かしつつ、走りについては「タイムがね上がる走りしたかったよね」と悔しさもにじませた。一方で「この車が出来上がってきたのが3日前にここに届いたんですね。 で、今日2回目なんで、セッティングもまだできないので。来年にかけて春までのシーズンまでの間にセッティングをきっちりやって、喜ばれるようなタイムにしていくしかないよね」と思いを語った。