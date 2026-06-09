井手らっきょ、父の死去を報告 93歳 “大の巨人ファン”長嶋茂雄さん命日に旅立ち
「たけし軍団」でタレントの井手らっきょ（66）が9日、自身のインスタグラムを更新。父・洋甫（ようすけ）さんが93歳で亡くなったことを報告した。
【写真】祭壇の写真を添え父の死去を報告した井手らっきょ
井手は「令和8年6月3日、父 洋甫（ようすけ）が93歳で永眠いたしました」と伝え、「父は大のジャイアンツファンでした」と生前の父親について紹介した。
続けて「奇しくも長嶋茂雄名誉監督の命日であるその日に旅立ちました（父さん良かったね）」と、巨人ファンだった父への思いをつづった。
また、「残された母は淋しいと思いますが、出来る限り孝行をしたいと思います」と記し、母親を支えていく決意を表明。「生前皆様からのご厚誼を賜り厚く御礼を申し上げます」と感謝の言葉で締めくくった。
【写真】祭壇の写真を添え父の死去を報告した井手らっきょ
井手は「令和8年6月3日、父 洋甫（ようすけ）が93歳で永眠いたしました」と伝え、「父は大のジャイアンツファンでした」と生前の父親について紹介した。
続けて「奇しくも長嶋茂雄名誉監督の命日であるその日に旅立ちました（父さん良かったね）」と、巨人ファンだった父への思いをつづった。
また、「残された母は淋しいと思いますが、出来る限り孝行をしたいと思います」と記し、母親を支えていく決意を表明。「生前皆様からのご厚誼を賜り厚く御礼を申し上げます」と感謝の言葉で締めくくった。