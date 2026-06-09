５試合連続完封中だった日本代表がU-19代表を相手にまさかの失点…オランダ戦を前に露呈した課題 森保監督は「ミスでやられることがないように…」

５試合連続完封中だった日本代表がU-19代表を相手にまさかの失点…オランダ戦を前に露呈した課題 森保監督は「ミスでやられることがないように…」