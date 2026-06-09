「大きな間違い」「嫌な気持ちになる」主力だった31歳MFの“W杯衝撃落選”に元日本代表DFが苦言→韓国メディアも騒然「レジェンドが監督に激怒した」

「大きな間違い」「嫌な気持ちになる」主力だった31歳MFの“W杯衝撃落選”に元日本代表DFが苦言→韓国メディアも騒然「レジェンドが監督に激怒した」