ホロライブ・輪堂千速、〇〇万円の高級エレキギターを購入「お迎えしました人生の1本…」
「ホロライブ」所属VTuber・輪堂千速さんが、8日までにチャンネルを更新。人生初のエレキギターを購入したことを発表し、反響が集まっている。
【動画】〇〇万円の高級エレキギターを買いに行く千速さん
定期的にアコースティックギターの練習風景を配信していた千速さんは「今年は一歩成長してエレキやりたい」ということで、予算50万円を握りしめてエレキギターを買いにいくロケ動画を投稿。
訪れたのは渋谷にある楽器店で、店員から様々な説明を受けながらエレキギターを物色する彼女の目に止まったのは、Paul Reed Smithの「2025 Custom 24 - 10Top Cobalt Smokeburst」（74万6592円）と「2024 Standard 24 Satin Red Apple Metallic」（50万6616円）だった。
どちらの音色も気に入った千速さんは悩みに悩んだ結果、「見た目でテンション上がるし持った感じもしっくりくる。この子を相棒にします！」と「2025 Custom 24 - 10Top Cobalt Smokeburst」の購入を決意。
人生の相棒を見つけた千速さんの今回の動画には「車、バイク、ギター……本当にいい趣味してますよね…」「やっぱり予算超えたかw」「可愛い女の子がギター買いに行く動画にハマってしまっている…」「PRSを選ぶとはさすが..!木目と色合いがめっちゃカッコいいのよなぁ」などのコメントがついている。
引用：YouTubeチャンネル「Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW」
【動画】〇〇万円の高級エレキギターを買いに行く千速さん
定期的にアコースティックギターの練習風景を配信していた千速さんは「今年は一歩成長してエレキやりたい」ということで、予算50万円を握りしめてエレキギターを買いにいくロケ動画を投稿。
訪れたのは渋谷にある楽器店で、店員から様々な説明を受けながらエレキギターを物色する彼女の目に止まったのは、Paul Reed Smithの「2025 Custom 24 - 10Top Cobalt Smokeburst」（74万6592円）と「2024 Standard 24 Satin Red Apple Metallic」（50万6616円）だった。
人生の相棒を見つけた千速さんの今回の動画には「車、バイク、ギター……本当にいい趣味してますよね…」「やっぱり予算超えたかw」「可愛い女の子がギター買いに行く動画にハマってしまっている…」「PRSを選ぶとはさすが..!木目と色合いがめっちゃカッコいいのよなぁ」などのコメントがついている。
引用：YouTubeチャンネル「Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW」