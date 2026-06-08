王林、シースルー姿にネット衝撃「すっっっご」「スタイル抜群すぎ」「魅力的」
タレントの王林が8日までにInstagramを更新。シースルー姿のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
そんな彼女が投稿したのは複数のオフショット。写真には、シースルーのトップスでポーズを決める様子や入浴姿などが収められている。彼女の投稿にファンからは「スタイル抜群」「魅力的」などの声が集まった。
王林は、1998年4月8日生まれの青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
そんな彼女が投稿したのは複数のオフショット。写真には、シースルーのトップスでポーズを決める様子や入浴姿などが収められている。彼女の投稿にファンからは「スタイル抜群」「魅力的」などの声が集まった。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）