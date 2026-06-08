神はサイコロを振らないが、3rdフルアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』より新曲「ちょっとだけかゆい」のMVを公開した。

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同MVには、柳田周作（Vo）が大ファンを公言しているお笑い芸人 ジャルジャルが出演。楽曲の独特な世界観と、ジャルジャルの強烈な没入感のあるコントが交わるMVとなっている。

同楽曲は柳田が同アルバム収録「火花」の曲作りに行き詰まっていた際に生まれた楽曲。Instagramの投稿から始まり、2024年のライブ初披露から反響を呼びアルバム収録に至った、実験的精神や遊び心が詰め込まれた楽曲だ。おふざけ要素の強いリリックとは裏腹に、エッジの効いたダンサブルなトラックは中毒性がある。

また、MVでは楽曲の世界観をジャルジャルの没入コントを通して表現されており、人気のネタ『国名分けっこ』も映像内で披露されている。

神はサイコロを振らないメンバーはMV内には登場していない。なお、ビハインド映像も公開予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）