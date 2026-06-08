BTS、“瞬き厳禁”の特別映像公開 ARMYからの熱いコメントも “デビュー記念日”釜山公演のライブビューイング予告編
7人組グループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の13日に開催される韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館で午後7時よりライブビューイングされる。それに先立って、15秒の特別予告編が公開された。
【予告編動画】BTS、“瞬き厳禁”の特別映像公開
BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』。4月9日から3日間にわたり、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた本ツアー。その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった日本・東京ドーム公演においても全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。さらに、その勢いのまま突入した北米ツアーでも全席完売を記録し、爆発的な盛況を見せた。
いよいよ今週開催となるBTSのデビュー記念日に開催する韓国・釜山アジアド主競技場公演。その特別な公演を全国の映画館で体験できるライブビューイングより、瞬き厳禁の15秒特別予告編が解禁になった。今回公開された予告編は同ツアーの韓国・高陽公演でのパフォーマンス映像を中心に、映画館で体験した直後のARMY（BTSファンの呼称）から寄せられた熱いコメントが映し出される。躍動感あふれる7人のステージパフォーマンスを映画館ならではの音響システム・大スクリーンでリアルタイムに堪能できるからこそ、映画館全体が熱気と一体感に包み込まれる。その臨場感が伝わってくる映像になっている。
また、きょう8日午後6:00より、チケット一般先着販売がスタート。受付期間は11日午後10:00までとなっている。
【予告編動画】BTS、“瞬き厳禁”の特別映像公開
BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』。4月9日から3日間にわたり、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた本ツアー。その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった日本・東京ドーム公演においても全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。さらに、その勢いのまま突入した北米ツアーでも全席完売を記録し、爆発的な盛況を見せた。
また、きょう8日午後6:00より、チケット一般先着販売がスタート。受付期間は11日午後10:00までとなっている。