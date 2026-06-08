「パレス スケートボード」と「ナイキ」がコラボ

ロンドンを拠点とするスケートボードブランド「パレス スケートボード」と「ナイキ」がコラボし、イングランド代表がW杯期間に着用する「The Three Lions by Palace」を発表した。

移動着やプレマッチシャツなどが公開されたなか、ファンからも「私服で着たい」「欲しすぎる」と反響を呼んでいる。

今回のコレクションは、イングランド代表の選手たちが試合前のウォーミングアップやオフピッチで着用するもので、ライフスタイルブランドとのコラボレーションによって誕生した。W杯に向けた新鮮な美学を表現している。

コレクションのなかでも際立っているのが、試合前に着用するプレマッチシャツ。イングランドの国旗（セント・ジョージ・クロス）から着想を得たグラフィックがあしらわれており、胸元には両ブランドのロゴが配置されている。

SNS上でも話題を呼び、ファンから「オシャレすぎる」「羨ましい」「かっこよすぎ」「私服で着てもカッコいい」「これは欲しい」「普通に私服で着たいコーデ」「今回のpalaceコラボ大当たりすぎる」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）