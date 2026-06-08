毎週月曜〜土曜 11:45〜11:55放送（一部地域で変更あり） 日本テレビ系全国18局ネット「キユーピー3分クッキング」。

キユーピー株式会社の一社提供番組である当番組は、多くの方々へのさらなるお役立ちを目的に、現代の家庭料理の実態を把握する「家庭料理国民調査」を実施しました。

番組ではこれまでも、時代の変化に合わせながら「簡単・便利で、毎日の献立づくりに役立つレシピ」を提案し続けてきました。より多くの方々のお役に立てる番組づくりを目指して実施した本調査では、料理を日常的に行っている人の多くが、スキルや経験の違いにかかわらず、何らかの悩みや負担感を抱えている実態が明らかになりました。特に、料理頻度は高いものの「料理が楽しい」と感じられていない層が一定数存在し、家庭料理を取り巻く環境が決して一様ではないことが浮き彫りとなりました。

「キユーピー3分クッキング」では、こうした実態を真摯に受け止め、本調査結果を今後の番組づくりに活かすことで、より多くの方々の毎日の料理を支え、日本の食卓に貢献していきたいと考えています。

本調査結果を踏まえ、番組では以下の取り組みを進めています。

・料理に工夫や知恵を求める上級者のニーズに応えつつ、料理への負担感が強い中級者・初級者にも寄り添い、カット野菜や総菜など半調理品を活用した、無理なく続けやすいレシピ提案を強化していきます。スキルの違いにかかわらず、日常の中で実践しやすい内容を目指します。



※5月21日（木）OAでは市販品のから揚げを使った「から揚げのお手軽酢鶏」をご紹介

・視聴者一人ひとりの声を番組づくりに反映させる取り組みとして、料理に関する悩みや疑問を募集する「お悩み募集企画」を番組公式Instagram（@3puncooking_ntv）で実施しています。寄せられた声をもとに、共感や解決につながるテーマ設定やレシピ提案につなげています。

・6月8日（月）放送回からは、レシピのレベルを3段階の★マークで表示するとともに、調理時間の目安※もお伝えします。視聴者が自身の状況やスキルに合わせてレシピを選びやすい工夫を進め、忙しい日や余裕のある日など、シーンに応じた活用をサポートします。

※調理時間の目安は手を離せる時間を除きます。

※記事トップ画像は6月8日（月）OAの「チキンとトマトのチーズ蒸し」

引き続き、視聴者一人ひとりの暮らしに寄り添い、毎日の料理が楽しい時間となるような情報発信に取り組んでまいります。今後の「キユーピー３分クッキング」にご注目ください。

＜調査結果概要＞

1.料理をしている人の多くが悩みや負担を抱えており、中級者・初級者が全体の大半を占める

料理スキルをもとに生活者を分類したところ、中級者・初級者が全体の約7割を占めました。これらの層では「料理に悩みを抱えている」「もっとスキルを高めたい」と感じる人が多く見られました。

特に中級者は料理頻度が高い一方で、味付けやアレンジに悩みを抱え、「料理が楽しい」と感じている割合は4割未満でした。初級者・初心者では料理への負担感やネガティブな意識がさらに強まる傾向が見られました。

2.「手作り」や「簡単」の捉え方は料理スキルによって大きく異なる

「手作り料理」の認識は使用する食材よりも調理工程の有無に左右される傾向が見られました。から揚げ粉や中華の素、カット野菜などを活用した調理も、各スキル層の約3割が「手作り」と認識しており、市販品や半調理品の活用に対する抵抗感は大きくないことが分かりました。

また、「簡単」の捉え方もスキルによって異なり、上級者は効率や段取りの工夫、中級者は「ラクだけれどきちんと作る」ことを重視する一方、初級者・初心者は調理時間や材料数の少なさを重視する傾向が見られました。

＜調査概要＞

調査主体：キユーピー／調査実施機関：インテージ／調査方法：インターネット調査／調査実施期間：2025年7月3日〜2025年7月9日／調査地域・対象者条件：全国・20代-60代男女／サンプルサイズ：3,000人

※「キユーピー３分クッキング」放送局

日本テレビ（NTV）、青森放送（RAB）、秋田放送（ABS）、北日本放送（KNB）、福井放送（FBC）、山梨放送（YBS）、読売テレビ（YTV）、広島テレビ（HTV）、西日本放送（RNC）、日本海テレビ（NKT）、四国放送（JRT）、高知放送（RKC）、南海放送（RNB）、福岡放送（FBS）、長崎国際テレビ（NIB）、山形放送（YBC）、山口放送（KRY）、鹿児島読売テレビ（KYT）