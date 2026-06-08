デザイン刷新＆5速MT設定！

三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年5月28日、軽商用バン「ミニキャブバン」の一部改良モデルを発表しました。同日に発売しています。



どのように進化したのでしょうか。

ミニキャブは1966年に初代が登場したロングセラー軽自動車です。2014年に終売した6代目までは三菱が自社製造していたものでしたが、7代目からはスズキ「エブリイ」のOEMとなっています。

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なお、2011年から販売している軽商用EV（電気自動車）バン「ミニキャブEV（当初はミニキャブミーブ）」は6代目の自社製造モデルがベースとなっており、継続して生産されています。

現行モデルは2015年に登場した8代目で、乗用モデル「タウンボックス」とともに3月に発売。基本的にはエブリイに基づいています。

今回の一部改良も、エブリイが5月8日に先立って一部改良されたことに合わせたもので、エクステリアデザイン変更や装備の強化、先進支援の充実化が図られています。

エクステリアでは、フロントバンパーやグリルのデザインを変更。フロントのグリルガーニッシュをブラックに変更し、引き締まった表情を演出しています。

ヘッドライトは全車がLEDヘッドライトとなり、夜間運転時の視認性が高まっています。

インテリアでは、従来のアナログ指針式のメーターを廃止し、デジタルスピードメーターとマルチインフォメーションディスプレイを全車に標準装備することで、必要な車両情報を見やすく表示します。

またステアリングのデザインも変更し、質感を高めています。

先進運転支援システム「三菱e-Assist」では、ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせ、従来の前方車両や歩行者に加え、自転車や自動二輪車も検知対象とし、交差点での検知にも対応する衝突被害軽減ブレーキシステム（デュアルセンサーブレーキサポートII）を全車に標準装備し、安全性を高めました。

加えて、低速時ブレーキサポート（前進・後退）、パーキングセンサー（フロント・リア）、車線逸脱抑制機能、発進お知らせ機能（先行車・信号切り替わり）、標識認識機能などを採用し、充実したものとなりました。

グレード展開はベーシックな「M」、中級の「G」、ターボエンジンを搭載する「ブラボー」の3モデルで、いずれも660cc 3気筒エンジンを搭載。駆動方式はFRを基本に、全車4WDも設定しています。

なお、Mグレードには新たに5速MT車（FF／4WD）が新設され、選択肢が広がっています。

一部改良を行った新ミニキャブバンの価格（消費税込）は143万9900円から202万6200円です。