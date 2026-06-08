本日の予定【経済指標】
【日本】
実質GDP２次速報値（2026年 第1四半期）08:50
予想 0.3% 前回 0.5%（前期比)
予想 1.4% 前回 2.1%（前期比年率)
予想 3.4% 前回 3.4%（GDPデフレータ・前年比)
国際収支（4月）08:50
予想 31500.0億円 前回 46815.0億円（経常収支)
予想 34000.0億円 前回 39006.0億円（経常収支・季調済)
予想 5200.0億円 前回 8305.0億円（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（4月）15:00
予想 N/A 前回 5.0%（前月比)
予想 N/A 前回 6.3%（前年比)
※予定は変更することがあります
実質GDP２次速報値（2026年 第1四半期）08:50
予想 0.3% 前回 0.5%（前期比)
予想 1.4% 前回 2.1%（前期比年率)
予想 3.4% 前回 3.4%（GDPデフレータ・前年比)
国際収支（4月）08:50
予想 31500.0億円 前回 46815.0億円（経常収支)
予想 34000.0億円 前回 39006.0億円（経常収支・季調済)
予想 5200.0億円 前回 8305.0億円（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（4月）15:00
予想 N/A 前回 5.0%（前月比)
予想 N/A 前回 6.3%（前年比)
※予定は変更することがあります