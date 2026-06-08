【日本】
実質GDP２次速報値（2026年 第1四半期）08:50
予想　0.3%　前回　0.5%（前期比)　
予想　1.4%　前回　2.1%（前期比年率)
予想　3.4%　前回　3.4%（GDPデフレータ・前年比)

国際収支（4月）08:50　
予想　31500.0億円　前回　46815.0億円（経常収支)　
予想　34000.0億円　前回　39006.0億円（経常収支・季調済)
予想　5200.0億円　前回　8305.0億円（貿易収支)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（4月）15:00　
予想　N/A　前回　5.0%（前月比)
予想　N/A　前回　6.3%（前年比)

※予定は変更することがあります