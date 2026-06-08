『豊臣兄弟！』“信長”小栗旬、“村重”トータス松本に“刀饅頭” ネット恐怖「ホラーすぎる」「饅頭ハラスメント」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第22回「播磨大誤算」が7日に放送され、村重（トータス松本）を疑う信長（小栗旬）が饅頭の毒味を強要すると、ネット上には「ホラーすぎるだろ」「リアル饅頭こわいだ」「これが饅頭ハラスメント」などの声が相次いだ。
【写真】立川談春演じる安国寺恵瓊も登場！第22回「播磨大誤算」より
一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も挙兵する。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退することになる。
自責の念に駆られる秀吉は、ある夜、足を踏み外して頭を打ち、記憶をなくしてしまう。小一郎（仲野）は、秀吉の記憶を取り戻そうと手を尽くす…。
一方、村重は信長から完成間近の安土城へ呼び出される。村重が手土産の饅頭を差し出すと、信長は立ち上がって刀を握り「お主の家臣が毛利と内応しておるという話を耳にした」と静かに語りかける。
思いがけない話に驚く村重に対して、信長は「家臣が勝手にやったことか…それともお主が指図したのか…」と迫る。恐怖のあまり震える村重に近付きながら、信長は「震えておるぞ」とポツリ。村重が目を逸らしつつ「いやいや…そのような…」と応じると、信長は無表情に「寒いのか？いや…汗をかいておるのう…暑いのか？」と話し続ける。
村重が「決して上様を裏切るようなことはしておりませぬ！」と弁解すると、信長は手土産の饅頭を食べて毒味するよう指示。村重は「頂きまする！」と答えると、口に次々と饅頭を放り込む。すると信長は刀を抜き饅頭を突き刺すと、それを村重の口に近付ける。村重は手を使わずその饅頭も食べるのだった…。
信長と村重の逸話として語られている饅頭のエピソードが劇中で描かれると、ネット上には「ノブ怖すぎる」「今日もおそろしい」「ホラーすぎるだろ」「リアル饅頭こわいだ」「パワハラがすぎるwww」「これが饅頭ハラスメント、略して饅ハラ…」といった反響が寄せられていた。
【写真】立川談春演じる安国寺恵瓊も登場！第22回「播磨大誤算」より
一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も挙兵する。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退することになる。
一方、村重は信長から完成間近の安土城へ呼び出される。村重が手土産の饅頭を差し出すと、信長は立ち上がって刀を握り「お主の家臣が毛利と内応しておるという話を耳にした」と静かに語りかける。
思いがけない話に驚く村重に対して、信長は「家臣が勝手にやったことか…それともお主が指図したのか…」と迫る。恐怖のあまり震える村重に近付きながら、信長は「震えておるぞ」とポツリ。村重が目を逸らしつつ「いやいや…そのような…」と応じると、信長は無表情に「寒いのか？いや…汗をかいておるのう…暑いのか？」と話し続ける。
村重が「決して上様を裏切るようなことはしておりませぬ！」と弁解すると、信長は手土産の饅頭を食べて毒味するよう指示。村重は「頂きまする！」と答えると、口に次々と饅頭を放り込む。すると信長は刀を抜き饅頭を突き刺すと、それを村重の口に近付ける。村重は手を使わずその饅頭も食べるのだった…。
信長と村重の逸話として語られている饅頭のエピソードが劇中で描かれると、ネット上には「ノブ怖すぎる」「今日もおそろしい」「ホラーすぎるだろ」「リアル饅頭こわいだ」「パワハラがすぎるwww」「これが饅頭ハラスメント、略して饅ハラ…」といった反響が寄せられていた。