開演直前のサウンドチェック中のことだ。大澤敦史（G, Vo）がEVIL STAGEのフロアに続々と集まってくるオーディエンスに言葉を投げかけた。

「今、ここにいるってことは……あれだな。俺たちの後にはいないから、俺たちを観に来たってことだな。嬉しいー！ 嬉しいからプレゼントあげちゃう」

そう言って取り出したのは、もちろん、うまい棒の数々。遠くにいる子どもを見つけると、「あの子に届くように配ってね」と優しい一言も。さらに、オーディエンスに向けてこう続けた。

「ヤンチャに遊ぶプロだと思っているので、よろしくお願いします」

EVIL STAGEのトリを務めるのは打首獄門同好会。ライブ前からすでに彼らを大歓声が包み、一緒に遊ぶ気満々のプロたちがフロアを埋め尽くした。

定刻、SEと共にステージに現われた大澤、河本あす香（Dr）、junko（B）。河本の掛け声に合わせて、オイオイとコールもあがってフロアも準備万端。直後始まったのは、うまい棒賛歌でもある「デリシャススティック」だ。先ほど配られたうまい棒をペンライトのようにかかげ、しかし、砕けないように優しく振るという図がフロア前方で繰り返されてゆく。ステージでは打首獄門同好会の3人が、目の前に広がる遊びのプロたちを煽るようにバンドサウンドを豪快に喰らわせ続けた。

その勢いのまま「筋肉マイフレンド」へ続くと、後方までギッシリ埋まったフロアでは、ヘドバンやステップなど一糸乱れぬ動きも。すばらしいファンに打首獄門同好会は愛されている。

だが、ここで大澤は嬉しくないことを言う。「残念なお知らせです…。外は雨です」この日、関東は夕方から雨が降り出してしまった。それを受けて、恐らく「なぜ今日天気が悪い」をセットリストに入れ込んだのだろう。こうしたフットワークの良さは、さすがライブバンド。また同時に、打首獄門同好会は奇跡的なヘヴィロックバンドであることを改めて感じる。

ユーモアセンスたっぷりの奇想天外な歌詞に注目が集まりがちだが、打首獄門同好会が放つ音はリフや展開にマニアックな要素を多分に散りばめている。そこにキャッチーなサビやコーラスを入れ込み、絶妙のバランスで成立させているのだ。そして独特の声と安定感あるギタープレイを決める大澤、ドラムを叩きながら伸びのある正統派ボーカルも聴かせる河本、永遠のギャルオーラとバカテクプレイで魅了するjunko。違いすぎるキャラクターがひとつのバンドに揃っていることもまた奇跡的だ。

ライブ後半、打首獄門同好会はキラーチューンを次々に投下。「島国DNA」ではマグロのおもちゃを何匹もフロアへ投入し、ファンがそれを活魚のごとく飛び交いさせ続ける。そんなフロアを目にして、メンバーも嬉しそうな笑顔を何度も見せた。

「10年ぶりのSATANIC CARNIVAL出演でざいます。全国のフェスでも屈指の、元気のいいフェスにお集まりのみなさん。元気なでっかい声を聴かせてもらってもよろしいでしょうか！ 日本の米は？」

大澤の問いかけに、フロアは「世界一！」と大声を張り上げる。コメ不足やコメ価格高騰を経験したからこそ、実感のこもった“世界一”という掛け声だ。それを受け、打首獄門同好会は火力の強いプレイとライブパフォームを叩きつける。その火力の強さで、炊飯中のコメのごとく激しくジャンプして遊び狂うプロとプロ。エンディングに向かって、いい感じで炊きあがっていった。

文◎長谷川幸信

撮影◎中河原理英

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト（EVIL STAGE）

1​. デリシャスティック

2​. 筋肉マイフレンド

3​. なぜ今日天気が悪い

4​. I wish I could speak English

5​. WAZA

6​. TAVEMONO NO URAMI

7​. 島国DNA

8​. 日本の米は世界一

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト