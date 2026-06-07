ヨンア、ミニスカゴルフウェア姿で美脚全開「スタイル抜群で見惚れる」「着こなしが最高にお洒落」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/07】モデルのヨンアが6月6日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを合わせたゴルフウェア姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳モデル「スタイル抜群」と話題のゴルフ姿
ヨンアは、「My first golf day」という言葉と「＃NewHobby」というハッシュタグとともに、ゴルフ場での動画を投稿。白のキャップに白のトップス、ふんわりとした白のプリーツミニスカートを合わせたオールホワイトのゴルフウェア姿で、スラリと伸びた美しい脚が際立っており、見事なスイングを決めている。
この投稿にファンからは「美脚が眩しい」「着こなしが最高にお洒落」「スタイル抜群で見惚れてしまいます」「ナイスショット」「初めてのゴルフ楽しんでください」「スイングする姿も美しいです」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳モデル「スタイル抜群」と話題のゴルフ姿
◆ヨンア、美脚際立つミニスカゴルフウェア披露
ヨンアは、「My first golf day」という言葉と「＃NewHobby」というハッシュタグとともに、ゴルフ場での動画を投稿。白のキャップに白のトップス、ふんわりとした白のプリーツミニスカートを合わせたオールホワイトのゴルフウェア姿で、スラリと伸びた美しい脚が際立っており、見事なスイングを決めている。
◆ヨンアの投稿に反響
この投稿にファンからは「美脚が眩しい」「着こなしが最高にお洒落」「スタイル抜群で見惚れてしまいます」「ナイスショット」「初めてのゴルフ楽しんでください」「スイングする姿も美しいです」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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