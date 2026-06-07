ここに集まったオーディエンスに助走などいらない、と板付きで明転した瞬間、輝かしいメロディックチューン「Stardust」を投下し、一気に会場を手中に収めたのがOVER ARM THROW（以下OAT）だった。

この＜SATANIC CARNIVAL＞にどうして呼ばれているのかわからない、と鈴野洋平(B, Cho)は嬉しい気持ちと同時に戸惑いもあるようなことを口にしていたが、いやいやどうしたってOATはこの場に必要。グッドメロディーや楽曲の構成力もさることながら、キレッキレの2ビートを叩き出しても激しいフレーズを重ねても、菊池信也(Vo, G)、鈴野洋平、寺本英司(Dr, Cho)という3人だからこそ生み出せる温かさは格別。心の隙間というか、足りないところを埋めてくれる力がある。

だからこそ、「Polestar」と続けて疾走していってもそのスピード感と熱量にオーディエンスもピタッと合わせ、会場全体がグワッとヒートアップ。特にフロア前方はもう完全にグッチャグチャで、ライヴハウス特有の様相と言っていい。「ZINNIA」では思わず菊池が「100点満点！」と声を上げるほどの大合唱が起こっていく。

＜SATANIC CARNIVAL＞、並びにPIZZA OF DEATHへ鈴野が感謝を述べた後、続けたのが「新曲を持ってきました！」という言葉。昨年も出演した際に新曲「Sphere」を初披露したが、今年も嬉しいプレゼントを持ってきてくれたのだ。自らの活動を振り返り、リリースもしてないし、地元で大きなイベントもしてないし、とも語っていたが、バンドとしての進歩はそれだけではないはず。だが、せっかくの機会に何かしらを残したい。そんな想いがあったはず。

そんな新曲「Eight colored rainbow」はOATらしいスパイスが要所に効かせ、まっすぐなロックナンバーという言葉には収まりきらない仕上がり。オーディエンスも特別な思い出になることを刻み込みながら、ここぞ、というポイントではクラップで後押しし、拳を突き上げる。ここから各地のライヴハウスでさらに磨き抜かれていく曲であることは間違いなく、OATのライヴにおける楽しみがひとつ増えたと言っていいだろう。

そこからロマンティックなメロディーを高らかに響かせる「You are there」をプレイした後、新曲の手応えを振り返りつつ、大先輩たちが育んできたライヴハウスという場所はいろんな問題を乗り越えて今があるからこそ、次の世代にも繋いでいきたい。毎回トラブルは起きるけれど、ここにいる全員で乗り越えていくしかない、と鈴野が抱える想いをぶちまけていく。

もちろん、OATには「All right, all wrong」という曲もあるように、鈴野は自分の意見がすべて正しい、とは考えていないだろう。だからといって、何もかも受け入れるわけにはいかない。大好きな場所をよくわからないヤツらに踏みにじられるなんて御免だ。その真摯な姿勢はいつも胸を打つ。

そこから荒々しい鈴野のタイトルコールにも心を揺さぶられた「Dear my songs」でオーディエンスを大きく包み込み、最後は「Thanks」。屋内なのに、温かな日差しを浴びているような心地よさと興奮が同時に湧き上がる。どこまでも純粋で混じり気など一切ない空間はOATだからこそ生まれたに違いない。

文◎ヤコウリュウジ

撮影◎半田安政

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

@satanic_ent 【Real Time Recap Movie】 DAY 2 HELL STAGE OVER ARM THROW @OVER ARM THROW #サタニック ♬ オリジナル楽曲 - satanic_ent - satanic_ent

◾️セットリスト（HELL STAGE）

1​. Stardust

2​. Polestar

3​. ZINNIA

4​. Eight colored rainbow

5​. You are there

6​. Dear my songs

7​. Thanks

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト