「ラブラブショット」大倉士門、第1子妊娠中の妻・みちょぱと水族館デート！ 「いつもどこいっても楽しそう」
モデルでタレントの大倉士門さんは6月5日、自身のInstagramを更新。モデルでタレントの妻・みちょぱさんとの水族館デートを披露しました。
【写真】大倉士門＆みちょぱ、水族館デート
大倉さんは「夫婦で、しっかり全てのショーも見て超堪能！！ 特にシャチがやっぱり1番良いね」と続けています。
この投稿にコメントでは、「楽しそうですね」「幸せな2人を見るとこちらまで幸せになれる」「ラブラブショットいいね」「いつもどこいっても楽しそうにしているおふたりをみて幸せのおすそ分けしてもらってます」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】大倉士門＆みちょぱ、水族館デート
「ラブラブショットいいね」大倉さんは「「久しぶりに鴨川シーワールドへ 水族館フリークの僕にとっても大好きな水族館」とつづり、9枚の写真を投稿。モデル・タレントとして活躍し、現在第1子妊娠中の妻・みちょぱこと池田美優さんとのツーショットやみちょぱさんが撮影したと思われる、水族館を満喫する姿などを披露しています。
この投稿にコメントでは、「楽しそうですね」「幸せな2人を見るとこちらまで幸せになれる」「ラブラブショットいいね」「いつもどこいっても楽しそうにしているおふたりをみて幸せのおすそ分けしてもらってます」などの声が寄せられています。
「パパちゃん頑張って」2月5日の投稿で「この度、僕たち家族のもとに新しい命を授かりました」と妻・みちょぱさんの第1子妊娠を報告し、夫婦で安産祈願に訪れた様子を披露している大倉さん。「自分が両親に育ててもらったような明るく楽しい家庭を築けるように父親として育児はもちろん、より一層仕事も頑張ります！」とつづりました。ファンからは「パパがんばれーー応援してる」「めっちゃ楽しみだ！！」「士門おめでとう」「可愛い天使が産まれてくること間違いなし」「めちゃくちゃ嬉しい‼！」「パパちゃん頑張って」と祝福の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)