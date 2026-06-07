「ああいう名手がいる間に聞きたい」後藤啓介が中村俊輔コーチにFK伝授を志願「元から蹴り方は真似している」【日本代表】
事前キャンプ地のモンテレイでの全体練習後、日本代表の後藤啓介は自ら志願して中村俊輔コーチにFKを伝授してもらっている。
「ワールドカップ、そして自分のキャリアでFKは持っていると武器になるので、ああいう名手がいる間に色々と聞きたいです」
具体的に何を教わっているのか。
「ステップや助走の距離、角度なんかを変えてみてという感じで。『一番フィーリングが合うものでいいよ』って」
元から蹴り方は、中村俊輔を「真似している」。
FKについては、本田圭佑と遠藤保仁がいずれも2010年南アフリカ・ワールドカップのデンマーク戦で決めた衝撃弾が印象に残っているという。
「ヤットさんのFKを見て育っているし、あの場面で流れを引き寄せることもできるので。南アフリカ大会の一撃は鮮烈でしたね。本田さんの無回転も凄くて、２人のゴールはビデオが擦り切れるぐらい何回も見ました」
中村と遠藤のFKの違いについて、後藤は独自の見解を示した。
「俊さんの蹴り方が一番曲がって落ちる。ヤットさんのFKは目の前で見させてもらって何回か試しましたが、曲がるというより落ちるんです。距離がある時は俊さんの、近い時はヤットさんの蹴り方が有効です」
「武器になる」と言い切ったFKは、後藤にとって世界で戦うための強みになり得る。中村から受ける“直接指導”を糧に、若きストライカーは世界最高峰の舞台でさらなる飛躍を目指す。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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「ワールドカップ、そして自分のキャリアでFKは持っていると武器になるので、ああいう名手がいる間に色々と聞きたいです」
具体的に何を教わっているのか。
「ステップや助走の距離、角度なんかを変えてみてという感じで。『一番フィーリングが合うものでいいよ』って」
FKについては、本田圭佑と遠藤保仁がいずれも2010年南アフリカ・ワールドカップのデンマーク戦で決めた衝撃弾が印象に残っているという。
「ヤットさんのFKを見て育っているし、あの場面で流れを引き寄せることもできるので。南アフリカ大会の一撃は鮮烈でしたね。本田さんの無回転も凄くて、２人のゴールはビデオが擦り切れるぐらい何回も見ました」
中村と遠藤のFKの違いについて、後藤は独自の見解を示した。
「俊さんの蹴り方が一番曲がって落ちる。ヤットさんのFKは目の前で見させてもらって何回か試しましたが、曲がるというより落ちるんです。距離がある時は俊さんの、近い時はヤットさんの蹴り方が有効です」
「武器になる」と言い切ったFKは、後藤にとって世界で戦うための強みになり得る。中村から受ける“直接指導”を糧に、若きストライカーは世界最高峰の舞台でさらなる飛躍を目指す。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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