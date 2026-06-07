蒸し暑くて食欲がない日は、つるっと食べられるそうめんで解決！ 人気料理コラムニストの山本ゆりさんに、手軽につくれる初夏のそうめんレシピを教えてもらいました。時間がない日の夕飯や休日のランチにぴったり。ピリ辛の味つけがクセになる味わいです。

※ この記事は『クックパッド プラス2026年夏号』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

豆乳とすりゴマで簡単！担々風そうめんレシピ

「練りゴマを使わず、豆乳とすりゴマでまったり仕上げたそうめん。甘辛いひき肉とアボカドの組み合わせがおいしいですが、アボカドが苦手なら、トマトやキュウリをのせてもOKです」（山本ゆりさん）

●ひき肉とアボカドの冷やし坦々そうめん

【材料（2人分）】

そうめん 150g（100gで1束のものなら、200gでも）

合いびき肉 120g

アボカド 1個

ゴマ油 小さじ1

豆板醬 小さじ1

A［みそ、顆粒鶏ガラスープの素各小さじ2］

B［豆乳（調整でも無調整でも、牛乳でも可・冷えたもの）300mL すりゴマ（白）大さじ4 めんつゆ（2倍濃縮）大さじ2］

すりゴマ（白）、粉山椒、ラー油、万能ネギ（小口切り） お好みで各適量



【つくり方】

（1） フライパンにゴマ油を熱してひき肉と豆板醤を入れて炒め、Aを加えてからめる。粗熱が取れたらBを加えて混ぜる。

（2） そうめんは袋の表示どおりにゆで、冷水でしめて水気をきり、器に盛る。アボカドは種と皮を除いて半分に切ってから8mm幅に切り、そうめんの上にのせる。

（3） （1）をかけ、すりゴマ、粉山椒をかけ、ラー油をたらして万能ネギを散らす。量はお好みで調整を。

POINT

豆板醤とラー油は好みで減らしてください。辛いのが苦手な方や子どもには、辛みを完全なしにしてもおいしいのでおすすめです。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう