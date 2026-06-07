「マッシュもメッシュも爆イケ」「キュンキュンした」なにわ男子・高橋恭平が岩瀬洋志らとの仲良しショット披露！「2人から狙われたい」「心臓がもたない」コメント続々

【写真】高橋恭平＆岩瀬洋志＆丈太郎、キャストとの仲良しショット

なにわ男子の高橋恭平が自身のInstagramで、俳優・岩瀬洋志らとの集合ショットを披露した。

■高校生役とのギャップが魅力！高橋恭平×岩瀬洋志

2026年6月5日に公開されたばかりの映画『山口くんはワルくない』で主演を務める高橋。共演の岩瀬と2ショットなど計3点の写真を投稿した。

1枚目は岩瀬の肩に高橋が手を添えた仲良しショット。2枚目は共演の丈太郎を交えての3ショット。3枚目は舞台挨拶の一コマと思しき写真と、映画をアピール。

高橋は「山口くんの知名度が上がってもワルくない」と映画のタイトルになぞらえながら絵文字を添えている。

高橋らは劇中で高校生役を演じているだけに、今回披露したブラックスーツ姿がさらに大人っぽく映り、ファンを魅了したようだ。

■高橋恭平＆岩瀬洋志＆丈太郎、キャストとの仲良しショット

この投稿には「山口くんめちゃくちゃかっこよかった」「座長としての恭平くん、素敵だったよ」「マッシュもメッシュも爆イケ」「心臓もたない」「メッシュかっこよすぎだし金髪飛鳥くんもイケメン」「キュンキュンした」「恭平くんと洋志くんの2ショット好き」などのコメントが続々と寄せられている。